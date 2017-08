Le PSG en contact avec Oblak ?

Le PSG chercherait-il un gardien en cette fin de mercato ? Face aux critiques que suscitent les deux gardiens parisiens, Kevin Trapp et Alphonse Areola, le PSG a toujours défendu ses deux portiers et indiqué qu’ils seraient les deux hommes gardant la cage parisienne cette saison. Cependant, ce matin, AS indique dans son édition du jour que l’agent de Jan Oblak, le portier de l’Atlético Madrid, aurait eu rendez-vous samedi avec des représentants du Paris Saint-Germain. Ceci relance donc les rumeurs sur l’intérêt du PSG pour le Slovène. Cependant, faire craquer les Colchoneros sur ce dossier ne sera pas chose aisée. En effet, les Madrilènes sont en pleine discussion depuis plusieurs semaines pour prolonger le contrat de Oblak. Ils voudraient même y inclure une clause libératoire d’au moins 150 millions d’euros.

La Juve veut tenter Strootman

Depuis le départ de Leonardo Bonucci au Milan AC, il ne se passe pas un jour sans qu’un nouveau nom n’entre dans la liste de rumeurs de la Juventus Turin. Aujourd’hui, le quotidien Tuttosport indique que le directeur sportif bianconero, Giuseppe Marotta, aurait trouvé sa nouvelle cible pour cette fin de mercato. Il s’agirait du milieu de terrain néerlandais de l’AS Roma, Kevin Strootman. Les Turinois aimeraient tenter d’approcher le maître à jouer romain. Mais pas dit que les dauphins de la Vieille Dame la saison passée soient enclin à lâcher leur joueur à un concurrent direct.

Coutinho à Barcelone en fin de semaine ?

Le cas Philippe Coutinho au FC Barcelone est-il en train de connaître son dénouement ? Annoncé depuis quelques semaines avec insistance du côté de la Catalogne, le Brésilien a été un temps retenu par son club, le Liverpool FC, avant que les Reds décident finalement de lâcher le morceau. Coutinho va bien porter le maillot blaugrana la saison prochaine. Reste à savoir la date d’officialisation de sa venue. Selon Mundo Deportivo ce matin, le Barça va commencer à payer la somme que réclament les Reds à compter d’aujourd’hui. Ceci pourrait permettre à Coutinho de débarquer en fin de semaine au FC Barcelone.