MU : la clause qui pourrait retenir Zlatan

Quelque peu critiqué après ses premiers pas avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic a mis tout le monde d’accord en faisant ce qu’il sait faire le mieux : marquer. Auteur de 26 buts cette saison, toutes compétitions confondues, le géant suédois vient d’offrir la League Cup à son club, avec un doublé en finale contre Southampton. Reste un problème à régler : son avenir. Celui dont le contrat arrive à son terme en fin de saison a la possibilité de prolonger d’une saison. Mais pour le moment, l’ancien Parisien laisse planer le doute, assurant qu’il souhaite disputer la Ligue des Champions, et donc qu’il pourrait quitter les Red Devils s’ils ne se qualifient pas. Mais selon The Sun, Ibra pourrait finalement se laisser convaincre grâce aux nombreux bonus qui accompagneraient sa prolongation, et notamment une prime de 1,75 M€ environ (après déduction d’impôts).

145 M€ pour Diego Costa ?

Ce n’est un secret pour personne, Diego Costa a failli se laisser séduire par une aventure en Chine cet hiver, au moment où sa relation avec Antonio Conte s’est tendue. D’ailleurs, le président du Tianjin Quanjian - club qui a recruté Axel Witsel et Alexandre Pato notamment - ne s’en cache pas et avoue avoir offert plus de 100 M€ à Chelsea pour l’international espagnol. Sans succès, puisque les Blues en ont réclamé 145. Une somme incroyable qui n’effraie pourtant pas le club de l’Empire du Milieu. Selon The Sun, Tianjin Quanjian pourrait revenir à l’assaut cet été et proposer une somme en adéquation avec les folles demandes du club londonien... Affaire à suivre.

Le Real Madrid crie au complot

Dans le reste de l’actualité, on retiendra que le Real Madrid et le FC Barcelone sont de nouveau en guerre, pour savoir qui est le plus persécuté. D’un côté, la presse pro-Barça regrettent la « chasse aux sorcières » contre Gerard Piqué, inquiété pour un tweet dénonçant un arbitrage pro-Real Madrid. Et justement, dans la capitale, on pense au contraire que les Merengues sont floués... par les diffuseurs télé. Une réclamation formelle aurait été déposée par le club madrilène pour se plaindre du traitement inégal reçu lors des diffusions en direct : très critiquée pour avoir battu Villarreal grâce notamment à un but entaché d’un hors-jeu, la Casa Blanca assure que l’un des buts de son adversaire était également marqué par un hors-jeu, mais regrette qu’aucun ralenti ne soit venu le prouver sur le direct...