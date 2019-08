CR7 veut Icardi à la Juve

Depuis que certains médias italiens et anglais ont annoncé la fin des négociations entre Manchester United et la Juventus dans le cadre d’un échange Lukaku-Dybala, les cartes semblent être redistribuées. Si l’on en croit La Gazzetta dello Sport du jour, la Vieille Dame réactiverait à présent la piste Mauro Icardi. Indésirable à l’Inter Milan, l’Argentin ne veut aller qu’à la Juve et verrait donc d’un bon œil cette nouvelle approche. D’autant qu’avec Dybala, les Turinois disposent toujours d’une solide monnaie d’échange. Le choix des dirigeants aurait été validé par Cristiano Ronaldo en personne. Le Portugais apprécierait le profil d’Icardi et ferait désormais pression pour le recruter. Cela annonce encore de grosses semaines de tractations d’autant que selon le Corriere dello Sport, la Juve et Manchester n’auraient pas à 100% refermé le deal Lukaku-Dybala. Bref, le fou mercato de la Serie A continue !

Le Betis perd patience pour Lo Celso

Giovani Lo Celso va-t-il enchaîner avec une nouvelle saison sous les couleurs du Betis Séville ? À en croire la presse locale andalouse, comme Estadio Deportivo, plus on se rapproche de jeudi soir - date de la fin du mercato en Angleterre - plus l’hypothèse est probable. En effet, selon le média, les dirigeants du Betis commencent à perdre patience avec Tottenham, qui fait traîner les négociations en longueur pour le milieu argentin en proposant des sommes très basses. Trop basse en tout cas pour les Sévillans qui en demanderaient pas moins de 75 M€. Les Andalous pourraient donc mettre fin aux négociations ou se tourner vers d’autres clubs qui veulent Lo Celso afin de mettre la pression sur les Spurs. Bref, il reste seulement trois jours aux Londoniens pour trouver une solution sur ce dossier.

Rooney entraîneur-joueur de Derby County ?

Un an à DC United et puis s’en va ? Si l’on en croit les journaux britanniques du jour, c’est très probable. Wayne Rooney pourrait en effet revenir en Angleterre et, plus précisément en Championship, à Derby County. Les Rams lui auraient proposé un poste d’entraîneur-joueur, ce qui plairait à l’attaquant anglais, déjà dans la réflexion pour sa reconversion. Néanmoins, cette offre est surprenante, puisque Phillip Cocu vient d’être nommé manager général du club en remplacement de Frank Lampard, parti à Chelsea. Rooney devrait donc avoir un poste d’adjoint tout en continuant à rendre des services sur le front de l’attaque. Derby County vise cette saison un retour en Premier League.

