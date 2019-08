Un Barça « sans étincelle »

En Espagne, premier match de championnat et première surprise ! En match d’ouverture de la nouvelle saison de Liga, le champion barcelonais est déjà tombé. Les Blaugranas ont perdu 1-0 contre l’Athlétic Bilbao, grâce à but splendide d’Aduriz. L’attaquant de 38 ans, a inscrit une magnifique reprise de volée à la 89e minute.« La Liga commence fort », résume Marca. D’après As, c’est « un coup de pied sur le Barça », Mundo Deportivo quotidien catalan fait plutôt dans la sobriété et titre : « ciseaux ». Cette défaite fait aussi la Une de Sport qui parle d’une équipe « sans étincelle ».

« Un fan laisse Adrian avec la tête qui tourne »

En Angleterre, les tabloïds se régalent ce samedi, après l’annonce de la blessure d’Adrian, le gardien de Liverpool, censé être remplaçant mais qui a permis à Liverpool de remporter la Super Coupe d’Europe contre Chelsea. Après la séance de tirs au but, les Reds se rassemblent autour de leur gardien et un supporter présent sur le terrain court lui aussi en direction d’Adrian, mais au dernier moment ce dernier glisse et porte un tacle assassin sur le héros du soir. Résultat la cheville du portier espagnol est touchée et il est incertain pour la rencontre de ce samedi, contre Southampton. « Avec des supporters comme ça, qui a besoin d’ennemis ? », se demande le Daily Mirror. « Un fan met Ko le héros du kop », résume le Daily Star. Même The Guardian, pourtant un journal sérieux en Angleterre, s’amuse de la situation et titre : « un fan laisse Adrian avec la tête qui tourne ».

Il ne reste plus que Naples ou la Juve pour Icardi

Enfin, du côté de l’Italie, Edin Dzeko a finalement prolongé à l’AS Roma, et ce jusqu’en 2022, comme le rapporte le Corriere dello sport. Le quotidien transalpin explique que la Roma sort ainsi de la course pour Mauro Icardi, et qu’il ne reste plus que le Napoli et la Juve pour ce dernier. L’attaquant, indésirable à l’Inter serait particulièrement apprécié par les Napolitains et leur entraîneur Carlo Ancelotti écrit le Corriere.

