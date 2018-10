Éric Cantona se paye Mourinho

En Angleterre, Manchester United est mal en point et pour l’une des plus grandes légendes du club, Éric Cantona, le fautif est tout trouvé. Il s’agit de José Mourinho. Pour Cantona, le coach des Red Devils est clairement le responsable de la situation du club. « Tu es en train de ruiner United », a-t-il déclaré comme le rapporte le Daily Star. Des propos forts qui vont sûrement faire du bruit outre-Manche et qui risquent de fragiliser encore un peu plus la situation de Mourinho du côté de Manchester.

L’OM sous-tension avant d’affronter le PSG

Après la déconvenue subie face à la Lazio ce jeudi, l’Olympique de Marseille n’est pas au meilleur de sa forme avant d’accueillir le PSG dimanche soir. « Ça chauffe à l’OM » selon L’Équipe, qui ajoute que Rudi Garcia a demandé hier des explications à Dimitri Payet et Adil Rami, suite à leur altercation lors du match contre la Lazio. L’ambiance est tendue à Marseille d’après l’Équipe. Pour la Provence, le club olympien va dans la mauvaise direction, et n’a pas vraiment préparé la rencontre contre le PSG de la meilleure des manières.

Luis Suarez lance le Clasico

Du côté de l’Espagne on se prépare déjà pour le choc tant attendu entre le Barça et le Real Madrid. C’est Luis Suarès qui lance le duel comme le rapporte Mundo Deportivo : « Nous voulons gagner pour nous, pour les gens et pour rester au sommet », a déclaré le buteur du Barça. Lui qui a marqué à 6 reprises sur les 10 clasicos auxquels il a participé, rappelle le journal catalan. Marca préfère insister sur le duel entre les deux numéros 9 justement : Suarez contre Karim Benzema. Et pour Marca ce seront eux les protagonistes principaux de la rencontre. Réponse ce dimanche soir.