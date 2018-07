La France encore et toujours sur un nuage

Depuis dimanche, la ferveur ne retombe pas. Sacrée championne du monde dimanche, vingt ans après son premier titre mondial, l’Équipe de France de football est rentrée au pays hier après un mois d’une compétition exceptionnelle en Russie. Accueillis comme des héros à l’aéroport, Didier Deschamps et ses hommes ont ensuite pris la direction des Champs-Elysées et ont enfin pu prendre conscience du bonheur qu’ils avaient donné. Toute la presse française est encore euphorique ce matin. « C’était le retour des héros » pour Le Parisien, « une histoire de France » pour L’Équipe ou encore « le jour de gloire » pour L’Est Éclair. Sans oublier de leur dire deux mots : « bienvenue à la maison et merci ! »

La Croatie fête ses héros

Il n’y a pas que la France qui a réservé à ses joueurs un accueil triomphal. En Croatie aussi, des centaines de milliers de personnes ont accueilli Luka Modric et ses coéquipiers à Zagreb. Comme l’indique Sportske Novosti, plus de 550 000 personnes ont fêté leurs héros, qui ont qualifié les Croates pour une première finale de Coupe du monde dans leur histoire. 550 000 sur 4 millions d’habitants, le ratio est impressionnant. Ce qui fait dire au quotidien, « nous ne sommes pas un peuple comme les autres. » En effet.

Courtois tout proche du Real

Après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, le Real Madrid doit réagir et frapper fort sur le mercato. Et cela semble bien parti pour la presse madrilène et notamment Marca. Selon le journal, Thibaut Courtois serait tout proche de rejoindre la Casa Blanca. Une information confirmée par le journal Sport, à tendance barcelonaise. Si cela arrivait, le Real ferait le premier gros coup de son mercato et recruterait donc le meilleur gardien du Mondial, troisième avec la Belgique en Russie.