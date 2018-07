Les Bleus montent en puissance dans cette compétition. Après un premier tour plus que compliqué, la bande à Didier Deschamps a bien maîtrisé son huitième de finale face à l’Argentine (4-3), avant de faire plier sans sourciller l’Uruguay (2-0). Et pour sa sixième demi-finale de Coupe du Monde de son histoire, la France va devoir se défaire d’une équipe de Belgique qui n’en finit plus d’enfiler les buts comme les perles, à savoir 14. Mais derrière c’est plus compliqué. Les Belges viennent d’encaisser deux buts contre le Japon en huitième (3-2), et un contre le Brésil en quart (2-1). Sans un grand Thibaut Courtois qui a multiplié les parades, l’addition aurait pu être plus salée. Devant la puissance offensive de la France et notamment celle de Kylian Mbappé, nul doute que les buts devraient s’enchaîner au fil de la rencontre. D’ailleurs, depuis le début de la compétition, 4 des 5 matchs des Diables Rouges ont connu plus de 2,5 buts dans la rencontre. Seule exception face à l’Angleterre, dans un match sans grand enjeu (1-0).

Cette demi-finale face à un adversaire du calibre de la Belgique est le match dont les Bleus ont besoin pour se libérer dans cette Coupe du Monde en se qualifiant pour la finale de la plus belle des manières. L’attaque française, qui reste sur 6 buts marqués dont 2 devant l’Uruguay qui était l’une des meilleures défenses, devrait pouvoir faire la démonstration de son talent face à une défense belge clairement limitée, mais devrait également encaisser quelques buts comme face à l’Argentine. Si bien que la rencontre pourrait bien s’achever sur le score de 3-2 en faveur de l’équipe de France.

