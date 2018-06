L’équipe de France gagne ses matchs, mais sans convaincre. Après un premier match tendu face à l’Australie où les Bleus se sont imposés 2-1 dans la douleur, ils ont ensuite arraché la victoire par le plus petit des scores face au Pérou dans un match accroché. D’ores et déjà qualifiés pour les 8èmes de finale, il s’agit maintenant pour les Français d’assurer la première place du groupe, mais surtout de se rassurer.

Face aux Bleus, on retrouve des Danois réguliers qui n’ont pas perdu un seul de leurs matchs sur leurs 6 dernières rencontres. Face à l’Australie, les Scandinaves étaient bien partis pour enchaîner leur seconde victoire de la compétition si la VAR ne les avait pas rattrapés sur une main dans la surface de Poulsen. Au regard de l’historique des confrontations des deux sélections, la France présente un léger avantage : sur 15 rencontres les Bleus l’ont remporté 8 fois contre 6 fois pour les Danois, les deux équipes ne se sont quittées qu’à une seule occasion sur un match nul.

La partie s’annonce donc disputée entre ces deux nations, mais la hiérarchie devrait être respectée et la France pourrait bien s’imposer difficilement sur le score de 2 buts à 1. Espérons que l’issue de la compétition soit la même que lors de la Coupe du Monde 1998 où les Bleus l’avaient emporté déjà 2-1 face au Danemark avec une équipe bis sans notamment Deschamps, Blanc, Zidane et Lizarazu !

