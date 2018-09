Vinicius et Mariano pourraient être de la partie

Julen Lopetegui devrait faire tourner au Real Madrid, et selon le journal AS, cela pourrait bien être la chance de Vinicius qui est sur la liste des joueurs de l’effectif madrilène pour affronter l’Espanyol Barcelone ce soir. Pour l’instant la jeune pépite qui brille avec la Castilla n’a toujours pas joué la moindre minutes avec le Real en match officiel, il n’a même encore jamais figuré sur une feuille de match cette saison. AS rajoute que la gardien titulaire devrait être Thibaut Courtois ! et que Odriolzola devrait débuter à la place de Carvajal. Et pour Marca, Julen fait les fonts de tiroir. Le journal espagnol dévoile une autre information : Mariano Diaz pourrait bien lui aussi avoir du temps de jeu ce soir.

Pochettino, pas satisfait de ses joueurs

En Angleterre, Mauricio Pochettino fait les gros titres. L’entraineur des Spurs de Totehnam a poussé un coup de gueule. Il faut dire que son équipe réalise pour l’instant un mauvais début de saison. L’entraineur argentin en a marre peut-on lire dans le Daily Star. Il a déclaré que ses joueurs stars ne devraient pas être déjà épuisés surtout vu leur longues vacances d’été qu’ils ont eu. Mais selon le Sun il pourrait y avoir une autre explication à cette crise du côté des Spurs. Plusieurs joueurs importants réclameraient une belle augmentation. Christian Eriksen, Toby Alderweireld et Danny Rose voudraient être augmentés comme Harry Kane l’a été cet été.

Flaurian Thauvin ne prête pas attention à la rivalité entre OM et OL

À la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, le champion du monde est notamment revenu sur son été, et sur ses objectifs cette saison.Thauvin a déclaré au Parisien que la vie lui avait donné un formidable cadeau. Et puis interrogé sur cette grosse rivalité entre Lyon et Marseille, l’attaquant a préféré calmer le jeu : « J’essaie de ne pas trop y prêter attention, a-t-il expliqué. On y gaspille de l’énergie. Il convient d’être imperméable à ce contexte. »