Jackpot pour les joueurs et le staff de Manchester City

Après avoir définitivement acquis le titre de champion d’Angleterre dimanche dernier suite à la défaite de Manchester United face à West Bomwich Albion, Manchester City savoure. Et les récompenses vont, semble-t-il, pleuvoir du côté de l’Etihad Stadium. Selon le Daily Star, les dirigeants des Skyblues ont prévu de verser pas moins de 11,5 millions d’euros de primes, à répartir entre les joueurs et les différents membres du staff. Mais ce n’est pas tout. Pour Pep Guardiola, une autre récompense pourrait tomber. Le technicien espagnol devrait voir arriver sur son bureau une prolongation de contrat cet été. Son bail se terminant à la fin de la saison prochaine, Guardiola pourrait être prolongé d’une saison supplémentaire soit jusqu’en 2020.

Le Real Madrid préoccupé par l’arbitrage

On s’inquiète à Madrid avant la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Selon Marca ce matin, les membres de la maison madrilène sont préoccupés par la campagne médiatique de la Juventus Turin auprès de l’UEFA sur l’arbitrage soi-disant favorable aux Merengues lors de la qualification contestée du Real en quart de finale face à la Vieille Dame. Zinedine Zidane s’est notamment exprimé sur le sujet en conférence de presse, fustigeant ceux qui utilisaient le mot « vol ». Ces accusations sont graves pour les Merengues et ces derniers pensent qu’elles pourraient influencer l’arbitrage lors de la demie face au Bayern. Sergio Ramos craignant même « un sentiment anti-madrilène ».

La Juve va bien essayer Martial

En manque de temps de jeu cette saison à Manchester United et n’ayant plus la confiance de José Mourinho, Anthony Martial pourrait aller voir ailleurs cet été. Et comme indiqué depuis plusieurs semaines, et confirmé par la Gazzetta dello Sport du jour, le Français fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de la Juventus Turin. Les Turinois voudraient vraiment tenter le coup et auraient déjà approché l’entourage du tricolore selon le quotidien italien.