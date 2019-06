« Tout est fait avec le français »

En Italie, la Juve va frapper fort ! Hier, la presse néerlandaise expliquait que la Vielle Dame avait rattrapé son retard sur le dossier De Ligt et qu’elle passait même devant le PSG. Aujourd’hui Tuttosport va même plus loin. « De Ligt et Rabiot en avant la Juve », titre le quotidien transalpin. Et si « l’accord est proche avec Raiola & l’Ajax » explique Tuttosport, « tout est fait avec le français » ! D’ailleurs le reste de la presse italienne parle du sacré coup que pourrait réussir la Juventus avec la signature du jeune défenseur néerlandais. « La Juve déclenche pour de Ligt », peut-on lire en couverture de la Gazzetta dello sport. « De Ligt parfait », titre de son côté le Corriere dello sport.

L’Inter offre 90M€ pour Pépé

Après La Vieille Dame, l’Inter va aussi s’active en coulisses. Et le club lombard est vraiment très chaud sur Nicolas Pépé selon L’Équipe. Auteur d’une très grande saison avec le LOSC, plusieurs grosses écuries européennes lui feraient les yeux doux. Mais selon le journal, c’est l’Inter qui serait le plus offensif. Le Lillois a fait l’objet d’une première offre du club lombard à hauteur de 70M€ . Quelque temps plus tard, les Narazzurri sont revenus à la charge, proposant au dauphin de Ligue 1 un chèque de 90M€ en échange du meilleur buteur des Dogues cette saison.

Aucun club de veut de Sanchez

En Angleterre, Manchester ne sait pas quoi faire d’Alexis Sanchez. « United est coincé », affirme ce dimanche le Daily Express. Car personne ne veut de lui, la raison est simple. Le Chilien coûte très cher, trop cher pour les autres clubs tout simplement. Son salaire plafonne à 500 000 Livres sterling par semaine, soit plus de 2,2 M€ par mois. Ce qui fait de lui le joueur le mieux payé de Premier League, alors que son rendement depuis son arrivée à Manchester est jugé très décevant. Lui qui n’a marqué que 2 buts en 27 matchs cette saison. Pas de quoi de rassurer les Red Devils en vue de la prochaine saison.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10