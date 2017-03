Zlatan Ibrahimovic va prendre cher

Zlatan Ibrahimovic fait encore parler de lui en Angleterre. Mais ce n’est pas pour un but sensationnel ou un geste de grande classe. En effet, auteur d’un vilain coup de coude sur Tyrone Mings ce samedi contre Bournemouth (1-1, 27e journée), le Suédois risque de prendre cher. En effet, d’après la presse britannique, et notamment le Sun, l’ancien Parisien pourrait être suspendu pour 3 matches. L’attaquant des Red Devils pourrait donc manquer la rencontre face à Chelsea en quart de finale de FA Cup prévue le 13 mars prochain. De son côté, le défenseur des Cherries, qui avait écrasé la tête du Suédois, risque de prendre encore plus cher, à savoir 6 matches de suspension !

Ça brûle pour Tolisso à la Juventus

Devenu l’un des piliers de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso pourrait quitter son club formateur lors du prochain mercato estival. Courtisane de longue date, la Juventus devrait passer à l’attaque cet été. « En avant toutes », titre le Corriere dello Sport qui indique qu’un accord entre les deux clubs pourrait être trouvé prochainement. Le quotidien sportif italien évoque une offre de 30 millions d’euros avec bonus de la part des Bianconeri pour tenter de convaincre Jean-Michel Aulas de lâcher le milieu de terrain français de 22 ans. À noter que le média transalpin indique que Mario Lemina (23 ans) pourrait être inclus dans la transaction.

Le Real Madrid a trouvé le successeur de Pepe

En fin de contrat à l’issue de la saison, Pepe (34 ans) reste dans le flou concernant son avenir. Le défenseur central du Real Madrid vit une saison délicate, rythmée par les blessures (11 matches de Liga depuis le début du présent exercice), et un départ cet été n’est pas à exclure pour l’international portugais. Ainsi, la Casa Blanca s’active pour trouver son successeur. Et O Jogo semble connaître l’identité de l’heureux élu.

« Le Real avance pour Felipe », titre le journal portugais ce matin dans son édition du jour. Le quotidien lusitanien indique que le défenseur central du FC Porto est au courant de l’intérêt des Madrilènes et Zinedine Zidane aurait reçu un rapport détaillé sur le Brésilien de 27 ans par sa cellule de recrutement. La clause libératoire du Dragão, lié à Porto jusqu’en 2021, s’élève à 50 millions d’euros.