Deux cadors à l’affût pour Di Maria

Chahuté par l’affaire Football Leaks, Angel Di Maria serait emballé à l’idée de quitter le Paris Saint-Germain. Et visiblement, il n’aura aucun problème à trouver où rebondir. À peine l’information de la perquisition à son domicile dévoilée, que la presse italienne fait ses gros titres sur l’Argentin du PSG. Selon Tuttosport et La Stampa, Di Maria est, avec Radja Nainggolan, la cible prioritaire de l’Inter Milan, qui vient de choisir son nouvel entraîneur en la personne de Luciano Spalletti. Le Corriere dello Sport, de son côté, place l’ancien Mancunien dans la liste prestigieuse des cibles de la Juventus, avec Andrés Iniesta et les Munichois Renato Sanches et Douglas Costa.

La Juve rêve de piller le champion de France...

Décidément, la Juventus compte bien mener un mercato de folie cet été. Selon Tuttosport, la Vieille Dame rêve de doubler son futur adversaire en finale de Ligue des Champions, le Real Madrid, dans le dossier Kylian Mbappé ! Mieux, le journal affiche ce titre en Une : « Juve-Mbappé : contact établi. Les négociations sont en marche ». Rappelons que hier, le joueur en personne a tenu à calmer les ardeurs autour de son avenir incertain, assurant qu’il privilégierait un projet lui offrant un temps de jeu conséquent. Notons également que Mbappé n’est pas le seul Monégasque à avoir séduit la Juventus. Tuttosport ajoute que la Vieille Dame s’intéresse à Tiémoué Bakayoko, Fabinho et Thomas Lemar.

L’objectif caché de Griezmann

Habitué à s’agacer lorsque les médias l’interrogent sur son avenir, Antoine Griezmann a changé son fusil d’épaule pour s’appuyer sur une communication beaucoup plus offensive ces dernières heures. Le Français a d’abord déclaré qu’il avait « 6 chances sur 10 » de rejoindre Manchester United cet été, avant d’évoquer son envie de gagner des titres et par conséquent sa réflexion quant à un transfert vers un club plus ambitieux que l’Atlético Madrid. Ce matin, Marca pose la question qui fâche : « À quoi joue Griezmann ? » Le quotidien madrilène s’immisce pour l’occasion dans les coulisses du club colchonero et indique que la direction pense à un coup de bluff de son attaquant. Ce dernier n’aurait aucune intention de partir, mais souhaiterait simplement obtenir une belle revalorisation salariale. Une théorie déjà évoquée dans les médias français et espagnols, qui devrait se vérifier - ou pas - dans les prochains jours.