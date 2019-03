« Un huitième scudetto de suite »

En Italie, c’est la Juventus qui a remporté le duel tant attendu entre les deux premiers de Serie A. En battant difficilement Naples (2-1), les Bianconeri prennent encore un peu plus d’avance au classement. Ils prennent ainsi 16 points d’avance sur leur dauphin. Ce qui fait dire à la presse transalpine que le titre est d’ores et déjà joué : c’est pour la Juventus. « Un huitième scudetto de suite » pour Tuttosport. Même son de cloche, que ce soit pour la Gazzetta dello Sport, ou le Corriere dello Sport. Les deux quotidiens sont du même avis : ce 8e titre consécutif de champion est déjà dans la poche de la Vieille Dame

La presse anglaise se régale avec Klopp et Liverpool

En Angleterre, les tabloïds ne parlent que d’une chose ce lundi, le faux pas de Liverpool lors du derby face à Everton. Les Reds n’ont pu faire mieux qu’un 0-0 alors que dans le même temps Manchester City a pris les 3 points et est passé devant au classement. « Un blocage le jour du derby » pour le Daily Express. Le reste de la presse britannique se moque plus ouvertement de Liverpool et, surtout, de son entraîneur Jürgen Klopp qui a notamment critiqué les conditions météo après la rencontre : « Je n’aime pas dire ça, mais le vent venait de toutes les directions », a-t-il affirmé. Il n’en fallait pas plus pour que la presse anglaise ne s’empare du sujet. « Souffle le vent » titre par exemple le Daily Mail, ou encore, « parti avec le vent » pour le Sun, tout comme la position de force des Reds dans la course au titre.

Les Français ont conquis la Premier League et la Bundesliga

À l’étranger, les attaquants français affolent les compteurs. En effet, comme le rapporte Le Parisien, qui a établi le classement des nationalités étrangères les plus prolifiques dans les cinq grands championnats, les tricolores sont en tête en Premier League et en Bundesliga. Il faut dire que la présence de certains joueurs aident la France à se placer à la première place. En Angleterre, un trio se détache avec Lacazette, Pogba et Martial avec respectivement 13, 11 et 9 buts en championnat. En Allemagne aussi, les Bleus sont devant, grâce notamment à Haller et Pléa. Enfin les Français se classent deuxièmes du classement en Liga avec Antoine Griezmann et Wissam Ben Yedder, juste derrière l’Argentine de l’insatiable Lionel Messi.