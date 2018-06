Zidane à la Juve en cas de départ d’Allegri

Depuis le départ du français à la tête du Real Madrid, le club se cherche un successeur et d’après Tuttosport, il pourrait s’agir de Massimiliano Allegri. Pour l’instant rien de très concret, mais si le coach italien venait à partir de Turin, la Vieille Dame penserait en priorité à Zinedine Zidane pour le remplacer. Le destin des deux entraîneurs seraient donc liés selon le quotidien italien.

Thomas Meunier voudrait quitter le PSG

Le club de Valence serait sur la piste de deux joueurs internationaux belges, d’après le quotidien valencian Super Deporte. Il s’agit de Thorgan Hazard, joueur du Borussia Mönchengladbach, et de Thomas Meunier, du Paris-Saint-Germain. Selon le quotidien régional espagnol, « Meunier veut quitter le PSG ». De son côté Valence aurait des vues sur le latéral droit de l’équipe de Belgique.

Areola dans le viseur de la Roma

Dans le Corriere dello sport du jour, plusieurs rumeurs mercato font la Une. Le gardien de but Alisson Becker, d’abord, serait de plus en plus proche de quitter l’AS Roma pour rejoindre Chelsea. Et dans ce cas, le club romain devrait forcément le remplacer. Le journal transalpin avance trois noms dans la short-list du directeur sportif, Monchi : Alphonse Aréola (PSG), Alex Meret (Udinese) et Rui Patricio (Sporting). Pour ce dernier, il est actuellement en tension avec son club et souhaiterait résilier son contrat.