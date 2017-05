Bale de retour en Angleterre ?

Depuis son transfert record au Real Madrid a l’été 2013, Gareth Bale alimente sans cesse la rubrique transferts chaque été avec un probable retour en Angleterre. Cette fois-ci, c’est The Independent qui se charge de lancer le feuilleton. Selon le média anglais, l’international gallois serait d’accord pour un retour outre-Manche, plus précisément à Manchester United. Le journal insiste même en prévenant que ce transfert serait plus que jamais d’actualité notamment du côté du joueur. « Cela n’a jamais été aussi probable que cela se fasse », détaille The Independent. De quoi alimenter un dossier qui promet moult rebondissements.

La grosse enveloppe de la Juve pour cet été

Finaliste de la Ligue des Champions cette année, la Juventus Turin, par ses résultats et ses ambitions, continue d’attirer dans le monde du football. Et les dirigeants turinois se donnent les moyens de leurs ambitions. Selon le Corriere dello Sport du jour, les Bianconeri disposeraient d’une somme de 126 millions d’euros pour recruter cet été. Et plusieurs pistes seraient déjà évoquées. La cellule de recrutement du club turinois aurait des vues sur le défenseur du Milan AC Mattia De Sciglio, le milieu de terrain du FC Barcelone André Gomes ou encore le milieu offensif du Bayern Munich Douglas Costa. Une chose est sûre : la Juve va réaliser quelques gros coups durant ce mercato.

Le pétage de plombs de Bailly lors de Manchester United - Celta Vigo

Qualifié pour la finale de la Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam le 24 mai prochain à Stockholm, Manchester United a réussi son pari. Mais sa qualification jeudi soir face au Celta Vigo a été entachée d’un vilain geste de la part de son défenseur ivoirien Eric Bailly. Le jeune joueur a adressé un coup de poing à un de ses adversaires et a été expulsé. Même si les journaux anglais saluent la qualification des Mancuniens, ils ne laissent pas passer ce geste violent et s’interrogent sur la capacité des hommes de José Mourinho à maîtriser leurs nerfs à quelques jours d’une finale de Coupe d’Europe.