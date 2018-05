La Juventus tente de faire venir Verratti

Coup de tonnerre ce matin à la une du Corriere dello Sport. Selon le média italien, la Juventus Turin serait actuellement en pleine réflexion afin de trouver la bonne stratégie pour attirer cet été Marco Verratti. Le directeur sportif du club, Giuseppe Marotta, serait en première ligne sur ce dossier. Pourtant, le milieu de terrain italien du PSG n’a pas fait part cette saison de ses envies de départ. Contrairement à la saison passée où le FC Barcelone lui avait fait tourner la tête, cette fois-ci Verratti a toujours dit depuis quelques mois qu’il voulait rester dans la capitale. Cette information aura-t-elle donc une suite ?

Le PSG et Manchester City surveillent le dossier Busquets

Comme après chaque saison plus ou moins réussie, beaucoup de joueurs se retrouvent devant leur direction afin de demander des revalorisations salariales. C’est le cas, à en croire Mundo Deportivo, de Sergio Busquets actuellement. Le milieu de terrain espagnol veut surfer sur les deux titres glanés cette saison par le Barça. Cependant, selon le média le FC Barcelone ne serait pas forcément très chaud à l’idée de répondre positivement à la demande. Ce qui aurait attiré des clubs. Le PSG et Manchester City seraient notamment à l’affût et surveilleraient si la situation évolue de manière négative.

MU prêt à mettre 50M€ sur Hysaj

Le mercato des défenseurs à prix d’or ne semble pas s’arrêter en Angleterre. Après Van Dijk ou encore Kyle Walker lors des deux derniers mercatos, ce serait, à en croire le Sun, au tour de Elseid Hysaj de possiblement entrer dans la liste. Selon le tabloïd, le défenseur latéral droit du Napoli serait sur les tablettes de Manchester United et de José Mourinnho qui seraient prêts à lâcher pas moins de 50 millions d’euros pour l’attirer. L’Albanais viendrait remplacer Matteo Darmian, qui devrait logiquement faire ses valises cet été.