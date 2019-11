La Juve n’a pas changé d’avis sur Icardi

En Italie, on parle mercato à propos de la Vieille Dame. Selon Quotidiano Sportivo, la Juventus n’a pas changé d’avis depuis l’été dernier au sujet de Mauro Icardi. En effet, le nom de l’Argentin est souvent revenu du côté de Turin pour renforcer l’attaque des Bianconeri, et il est finalement parti en prêt à Paris. Toujours d’après le journal transalpin, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, veut faire venir le numéro 9 cet été. Alors que dans le même temps, l’Inter cherche d’autres renforts à ce poste par exemple Giroud. Icardi n’entrerait donc pas dans les plans du club lombard. Mais encore faudra-t-il que la Juventus trouve les sous pour financer un tel transfert.

Manchester sauvé par ses jeunes

On part maintenant en Angleterre, où les Red Devils ont connu de grosses difficultés ce dimanche, contre Sheffield United. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (3-3), et Manchester a été sauvé par ses jeunes d’après le Daily Telegraph. Il faut dire que la moyenne d’âge des buteurs n’est pas très élevée, entre Brandon Williams (19 ans), Mason Greenwood (18 ans) et Marcus Rashford (22 ans). Ce match fou fait aussi les gros titres de Metro, qui titre : « ils apprennent vite ». Nombreux sont les tabloïds qui insistent aussi sur la colère d’Ole Gunnar Solskjaer. C’est notamment le cas du Daily Star qui parle de « feu dans le Ole ».

Arsenal a un œil sur Pochettino

Encore en Angleterre, The Sun s’amuse aussi du match de Manchester. « Oli au volant, Ole pas content », peut-on lire en couverture du quotidien. Car Oliver Mc Burnie a réussi à arracher le match nul pour Sheffield à la 90e minute. Mais ce qui nous intéresse dans les pages du Sun c’est surtout le nom de Mauricio Pochettino qui refait surface. Récemment remercié par Tottenham, le coach argentin serait dans le viseur d’Arsenal pour remplacer Unay Emery toujours à la peine avec les Gunners. Les dirigeants garderaient donc un œil sur Pochettino qui figure en haut de la liste des prétendants pour une place sur le banc d’Arsenal.