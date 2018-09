La Juventus pense déjà à recruter le futur CR7

En Italie, le président de la Juventus Andrea Agnelli a révélé son plan pour l’avenir du club dans un entretien accordé au Financial Times. Il a notamment déclaré : « on vise le nouveau Ronaldo mais il devra avoir moins de 25 ans ». Une phrase reprise à la Une du quotidien sportif transalpin Tuttosport qui en conclut que Kylian Mbappé est le meilleur dans cette tranche d’âge et qu’il faudra surveiller le prochain mercato des Bianconeri...

Ivan Gazidis proche de quitter Arsenal

En Angleterre, le tabloïd Daily Mail dévoile ce mardi qu’Ivan Gazidis, le directeur général d’Arsenal, serait sur le point de quitter le club anglais pour rejoindre l’AC Milan. Le média indique que l’affaire est même bouclée à 99%. Les dirigeants milanais lui auraient proposé une augmentation conséquente pour lui offrir le même poste qu’il occupe actuellement à Arsenal au sein du club italien.

Le moment ’Cantona’ de Mauricio Pochettino

Toujours chez les Anglais avec l’entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino qui nous a offert un moment ’Cantona’ en conférence de presse hier, avant d’affronter l’Inter Milan en Ligue des Champions. Une comparaison sortie de nulle part comme l’ancienne gloire de Manchester United savait très bien le faire. « C’est comme une vache qui voit passer les trains tous les jours pendant dix ans, et si vous demandez à la vache quand le prochain train va repasser, elle sera incapable de vous donner la bonne réponse. En football, c’est la même chose », a-t-il déclaré. Par la suite, il a expliqué que l’intelligence était plus importante que l’expérience pour réussir dans le foot. Ceci explique cela.