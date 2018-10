Au soir de France-Croatie, le succès est total. La France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire et peut enfin arborer fièrement une deuxième étoile sur le maillot bleu. Quelques heures après le sacre mondial, des centaines de supporters se pressent devant la boutique Nike des Champs-Élysées à Paris. Devant l’engouement suscité, la boutique est fermée avant même d’ouvrir. C’est le début d’une longue quête au maillot bleu deux étoiles toujours pas terminée pour de nombreux supporters de l’Équipe de France, avides de porter fièrement la deuxième étoile sur le torse.

En effet, si quelques milliers de maillots ont été mis en vente depuis le mois de juillet, cela n’a pas été suffisant pour satisfaire le grand public. Conscient de la situation et de l’incompréhension suscitée par cette pénurie, Noël Le Graët avait pris la parole dans les colonnes du Télégramme quelques heures avant France-Islande à Guingamp, assurant qu’il y aurait bien des maillots. « Dire non tous les jours, c’est compliqué, les magasins sont vides, on n’en a pas. On en aura 130 000, je crois dans les semaines qui viennent et un peu plus avant Noël. » Mais une fois encore, cette production de maillots va faire des malheureux. La FFF estime à 350 000 pré-commandes effectuées autour du maillot deux étoiles de l’Équipe de France.

Le gros de la livraison prévue au printemps 2019 !

De quoi mettre hors de lui le président de la Fédération Française de Football dans les colonnes du Figaro : « on est en discussion avec eux, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de retard, les explications sont difficiles. On devrait être livré, c’est ce qu’ils nous disent depuis quelque temps, mais on aurait pu vendre énormément de maillots depuis l’été », explique-t-il avant de s’en prendre plus violemment à l’équipementier américain. « C’est dommage. La vérité, c’est qu’il n’y a pas de maillot, cette situation me déçoit et m’agace. Le délai est long, leurs usines, qui sont mondiales, livrent le monde entier et sans doute des commandes étaient déjà passées. On devrait être prioritaire, mais on reste évidemment en très bon termes car ils font tellement de choses qu’on ne va pas prendre le risque d’un conflit. »

Le Gräet arrondit les angles et on le comprend. Il faut dire que le contrat mirifique signé entre la FFF et Nike (50 M€ par an entre 2018 et 2026) assure un très confortable train de vie à la FFF dépendant de la mondialisation de Nike et du bon vouloir du planning de ses usines asiatiques. Et ce n’est pas le déferlement dans les boutiques spécialisées du tee-shirt champion du monde deux étoiles qui va contenter les supporters de l’Équipe de France qui ne décolèrent pas et qui risquent d’être encore plus en colère à la vue des dernières informations sur la livraison 2019 des maillots. Selon les dernières indiscrétions, très peu de maillots junior seront livrés en 2018. Un vrai coup dur pour ceux qui rêvaient de le mettre sous le sapin pour Noël. Il faudra certainement attendre le printemps 2019 pour voir la collection extérieure adulte deux étoiles et la collection junior domicile dans les boutiques spécialisées. Bref, une éternité…