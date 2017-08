CR7 sanctionné, pas Suarez

Dans la presse madrilène, Cristiano Ronaldo fait forcément les gros titres ce mardi matin. Puisque la star du Real Madrid a été suspendue après son expulsion pour sa poussette sur l’arbitre dimanche soir en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Cristiano Ronaldo va manquer les 5 prochains matches du Real Madrid. C’est une sanction très lourde. Trop lourde pour le journal Marca qui fait une comparaison entre la suspension de CR7 et la clémence accordée à Luis Suarez, coupable d’après le média, d’une simulation plus que flagrante pour obtenir un penalty. Le quotidien précise qu’en Angleterre, ce genre d’action est puni par deux matches de suspension. As, de son côté, estime que « la note est salée ».

Matuidi arrive samedi à la Juventus

Si le Paris Saint-Germain souhaite acheter Kylian Mbappé, il faut dégraisser l’effectif. Cela commencera probablement par la vente de Blaise Matuidi. Comme l’affirme le Corriere dello sport, le Français arrive samedi à la Juventus. L’affaire semble réglée pour le quotidien italien. Son transfert, toujours selon les informations du journal, devrait rapporter 15 millions d’euros au club de la capitale française. Il reste donc aux dirigeants parisiens de trouver 45 millions puisque le PSG va devoir vendre pour 60 millions d’euros afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Jesé Rodriguez (à Stoke City) et Serge Aurier (Tottenham, MU, Inter, ...) pourraient bientôt suivre le mouvement.

La révolution annoncée du Barça

Les supporters du Barça espéraient Philippe Coutinho ou Ousmane Dembélé, mais la première recrue catalane depuis le transfert incroyable de Neymar au PSG se nomme… Paulinho. Une arrivée, en provenance de Chine, loin de rassurer les fans catalans, qui attendent toujours avec impatience des recrues offensives pour combler le départ du prodige brésilien. Mais cela ne devrait plus trop tarder. D’après le journal Sport aujourd’hui, le FC Barcelone est déterminé à signer trois joueurs, cette semaine, au plus tard. Il s’agit donc de Paulinho, qui a déjà signé, et de Coutinho (Liverpool) et Dembélé (Dortmund). Il y a urgence... La fermeture du marché des transferts, c’est dans 15 jours !