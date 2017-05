Un Clasico de très haut niveau

C’était le choc du week-end. Le Real Madrid recevait le FC Barcelone sur sa pelouse du Santiago Bernabéu ce dimanche soir pour le compte de la 33e journée de Liga. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux formations nous ont offert une prestation de très haut niveau. Pour AS, c’était tout simplement « Le meilleur spectacle du monde », comme l’indique le média espagnol sur la une de son édition du jour. Le journal met en avant l’intensité de cette partie très rythmée et notamment les 18 parades des deux gardiens, Keylor Navas et Ter Stegen, les nombreuses occasions, les 5 buts, et forcément ce scénario incroyable avec le deuxième but de Lionel Messi à la 92e minute, 6 minutes après l’égalisation de James Rodriguez, qui permet donc au Barça de s’imposer et de reprendre les rênes du championnat.

Messi met tout le monde d’accord en Espagne...

La prestation XXL de l’attaquant catalan est dans toutes les têtes ce lundi matin de l’autre côté des Pyrénées, mais aussi sur toutes les unes ! « Messi a décidé : la Liga n’est pas terminée » titre Marca qui indique que le numéro 10 barcelonais a brillé et permis de ramener le Barça en tête du championnat.« L’extase », indique de son côté le Mundo Deportivo qui parle d’un « Messi légendaire » qui a offert un « triomphe historique » aux Catalans. Sport va même plus loin et titre « Saint Messi » dans son édition du jour, tandis que L’Esportiu opte pour « Rappelez-vous de mon nom » en illustrant ses propos avec cette photo mythique de l’Argentin montrant son maillot au public madrilène après son but en toute fin de match.

Mais aussi à l’étranger

Mais il n’y a pas qu’en Espagne qu’on parle de ce Clasico d’anthologie. En effet, en France, L’Equipe n’oublie pas d’évoquer la superbe performance de la Pulga. « Messi assomme le Real », indique le quotidien national qui lui attribue la note de 8 pour sa belle performance. Et forcément, l’Argentine félicite le natif de Rosario ce lundi matin. « Messi le gagnant », affiche fièrement le média argentin Olé en une de son site internet, avec une nouvelle fois cette photo du Barcelonais brandissant son célèbre numéro 10. Avec ce succès en terres madrilènes, les hommes de Luis Enrique ont totalement relancé la fin de saison en Liga. Et qu’on se le dise, avec un Lionel Messi comme celui d’hier soir, les Catalans peuvent forcément espérer d’être sacrés champions d’Espagne !