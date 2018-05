L’Angleterre choquée par l’incident Noble-Pogba

Hier soir sur la pelouse de West Ham, alors qu’on se dirigeait vers un triste 0-0 entre les Hammers et Manchester United, Paul Pogba s’est retrouvé au centre des événements. Alors qu’il réclamait une faute non sifflée par l’arbitre, le Français s’est fait justice lui-même en crochetant Mark Noble par-derrière. Ce dernier s’est vite relevé et s’est empressé d’attraper le Français pas le cou. Les deux hommes se sont sévèrement bousculés avant que bon nombre de joueurs ne viennent les séparer. Un incident qui fait la une partout en Angleterre ce matin. Le Daily Star titrant même « Pogs of War ». Comme quoi, en quelques secondes, un match de Premier League, même pas très emballant, peut faire la une le lendemain.

Deux pistes au PSG pour remplacer Kurzawa

Pour la direction du Paris Saint-Germain, une chose est déjà certaine en ce mois de mai : Layvin Kurzawa est sur la liste des transferts et devra faire ses valises cet été. Auteur de prestations médiocres et même écartées lors de ses derniers mois par Unai Emery au profit de Yuri Berchiche, l’international français espère rebondir en Angleterre la saison prochaine. Il faudra alors trouver un remplaçant au Monégasque au sein de l’effectif du club de la capitale. Et ce matin, le Parisien dévoile deux noms qui semblent prioritaires pour la direction parisienne. Il s’agit de Alex Sandro, qui évolue à la Juventus Turin, et de Raphaël Guerreiro, qui occupe le couloir gauche du Borussia Dortmund actuellement.

Liverpool sur Malcom ?

Convoité l’hiver dernier par bon nombre de cadors européens notamment en Angleterre - on parlait de Manchester United, Tottenham et Arsenal - le Brésilien Malcom n’en finit plus de séduire les plus grandes écuries du continent. Après le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, ce serait au tour de Liverpool de rentrer dans la danse. Selon le Daily Mail, les Reds auraient fait du Bordelais une de leurs cibles privilégiées en attaque, Klopp voulant des renforts offensifs en priorité cet été. Le prix de Malcom serait fixé aux alentours des 45 millions d’euros par la direction girondine.