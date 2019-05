Manchester United est « irregardable »

« Irregardable ! » Voilà comment le Daily Mail a qualifié la nouvelle prestation de Manchester United hier après-midi sur la pelouse d’Huddersfield (1-1), dernier de Premier League et déjà relégué en Championship. Les Red Devils avec cette contre-performance sont assurés de ne pas aller en Ligue des champions la saison prochaine. Ils finiront au mieux 5e s’ils parviennent à s’imposer dimanche prochain contre Cardiff et que Arsenal ne s’impose pas dans le même temps. La presse anglaise ne loupe donc pas les Mancuniens ce matin. Pour le Daily Telegraph, les hommes de Ole Gunnar Solskjaer n’ont « aucun endroit où se cacher. » Enfin, le Daily Express reste sobre et écrit tout simplement que MU est « hors de la Ligue ». La Ligue des champions bien sûr.

Pogba et Rabiot à la Juve cet été ?

Hors course pour la Ligue des champions, Manchester United s’apprête aussi à subir un grand ménage cet été. Pas mal de stars vont sans doute quitter le navire à commencer par le champion du monde Paul Pogba. Le Français est annoncé au Real Madrid depuis quelques semaines, mais il semble que la Juventus Turin n’est pas abandonnée l’idée de le faire revenir en Italie durant le mercato. Du moins c’est ce que croit savoir Tuttosport qui explique dans son édition du jour que la Vieille Dame est prête pour une bataille avec le Real sur ce dossier. Adrien Rabiot, placardisé au PSG et en fin de contrat au 30 juin, pourrait aussi rejoindre Turin. En tout cas, selon le quotidien c’est ce que souhaite la Juve qui va intensifier les négociations avec le joueur dans les jours à venir.

Les remplaçants redonnent le sourire au Real Madrid

En roue libre en cette fin de saison, le Real Madrid avait perdu le goût de la victoire. Les Merengues l’ont retrouvé hier en battant Villarreal (3-2) grâce à ses remplaçants. En effet, au-delà de Federico Valverde et Brahim Diaz qui ont été prometteurs, c’est Mariano Diaz qui a brillé avec notamment un doublé inscrit. L’ancien Lyonnais a prouvé à Zinedine Zidane qu’il voulait rester au sein de la Casa Blanca la saison prochaine. Pour As, le banc a eu du mérite hier et a permis au Real de rêver encore de la 2e place. Même s’il faudra un miracle pour aller la chiper à l’Atlético Madrid.