La presse anglaise désespérée par le niveau de MU

Les matchs passent et le constat est le même : Manchester United n’y arrive pas et commence à désespérer ses supporters et la presse. C’est la conclusion que l’on peut tirer ce matin en ouvrant les quotidiens anglais après le triste 0-0 obtenu par les Red Devils contre Valence à domicile. « Tristesse, misère, malheur, » voilà ce que l’on peut lire en une du Daily Telegraph, du Daily Star ou encore du Daily Express. Le tout alimenté par la nouvelle saillie de Paul Scholes envers José Mourinho après le match et reprise en chœur par tous les tabloïds, notamment le Mirror.

Le Real bat un record d’inefficacité

Battu sur la pelouse du CSKA Moscou hier soir (0-1), le Real Madrid a un petit peu plus inquiété avec une prestation très moyenne. Mais surtout, les Merengues ne marquent plus ces derniers temps. Cela fait désormais trois matchs consécutifs après Séville (0-3), l’Atlético Madrid (0-0) et donc le CSKA. Ce qui agace la presse madrilène comme Marca qui titre : « cinq heures et 19 minutes sans marquer un but ». AS nous fait remarquer aussi que c’est la première fois depuis 2007, soit donc 11 ans que le Real Madrid reste muet durant aussi longtemps. Le quotidien espagnol parle aussi de « cadeau » sur le but encaissé et a compté trois poteaux lors de cette rencontre sur des tentatives de Casemiro, Benzema et Mariano.

Ancelotti conteste déjà l’arbitre de Naples-Liverpool

Les sorties médiatiques de Carlo Ancelotti sur l’arbitrage sont rares, mais lorsqu’elles sont là, elles ne passent pas inaperçues. La preuve avec cette déclaration de l’Italien sur l’arbitre du match de ce soir, Monsieur Kassai, entre le Napoli et Liverpool. « Il me rappelle un précédent néfaste pour ma carrière. Cette désignation me surprend », a-t-il lâché. Ancelotti fait référence à une demi-finale de Ligue des champions perdue en 2017 contre le Real Madrid. Il était alors entraîneur du Bayern Munich et les Bavarois avaient vu deux buts madrilènes accordés alors que les attaquants merengues étaient en position de hors-jeu.