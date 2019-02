Sarri doit gagner la League Cup

Malgré le match de Liverpool hier soir, le journal anglais The Independent s’intéresse également à Chelsea aujourd’hui sur sa Une. D’après les informations du quotidien, les joueurs auraient perdu la foi en leur entraîneur Maurizio Sarri. D’ailleurs, le compte à rebours est lancé pour lui. Le coach italien pourrait se faire virer si Chelsea ne remporte pas la League Cup ce dimanche face à Manchester City. C’est ce qu’affirme ce matin le tabloïd The Sun en parlant d’ultimatum.

« Une nuit de frustration »

En Angleterre toujours, l’actu du jour c’était évidemment le résultat de Liverpool (0-0) face au Bayern Munich en Ligue des Champions. C’était une « nuit de frustration » selon le Guardian. Les Reds ont en effet gâché de nombreuses occasions à l’image de Sadio Mané. C’est lui qui prend le plus cher, notamment dans le Times : « Mané a ruiné toutes les chances de Liverpool », titre froidement le journal.

Le Barça tranquille pour le retour

En Espagne, le résultat du Barça à Lyon (0-0) ne semble pas inquiéter plus que ça la presse barcelonaise. « Il n’a manqué qu’un but », titre le quotidien Sport, qui n’a apparemment pas grand-chose à reprocher à son équipe qui a « dominé la seconde période et qui s’est procuré 25 occasions », peut-on lire sur la première page du journal. En réalité, il s’agit de 25 tirs, dont seulement 5 cadrés.