« Tellement mauvais, c’est effrayant ! »

« Le pire Manchester United depuis 30 ans ! » Voilà comme le Daily Mail résume la prestation et le début de saison des hommes de Ole Gunnar Solskjaer après la nouvelle défaite des siens sur la pelouse de West Ham hier (0-2). Un nouveau revers donc, mais surtout une nouvelle prestation insipide qui inquiète la presse du pays qui ce matin massacre littéralement MU. « C’est tellement mauvais que c’est effrayant », écrit le Daily Mirror sur sa une. Pour le Times c’est un « recul » à chaque match avec cette équipe. Les anciens du championnat comme Alan Shearer ou encore Roy Keane n’y vont pas non plus de main morte. « Aucun joueur ne se bat, ne créer de danger ni d’étincelles. C’est tellement mauvais c’est incroyable », lâche l’ancien attaquant de Newcastle. « Il y a un problème de leaders et de caractère », pour Keane. Mourinho de son côté doute de la capacité de MU à finir dans le Top 6. « L’équipe est pire que quand j’étais là », s’est même permis le Special One.

Le retour de la Benzemamania

Unique buteur hier sur la pelouse du FC Séville afin de donner la victoire au Real Madrid (1-0), Karim Benzema fait de nouveau les gros titres en Espagne ce lundi matin. Pour As, l’attaquant français est le « véritable leader » de cette équipe madrilène et le prouve à chaque sortie. Marca insiste sur le fait que KB9 a « montré le chemin » à ses coéquipiers hier sur la pelouse andalouse. L’actuel meilleur buteur de la Liga (5 buts en 5 matches) permet au Real Madrid de revenir à hauteur de Bilbao en tête de la Liga et de mettre à quatre longueurs l’ennemi de toujours barcelonais. La Benzemamania traverse aussi les frontières. Au Venezuela, le journal El Meridiano, affiche le Français en une en indiquant qu’il a « secouru » le Real en lui offrant trois nouveaux points.

Liverpool poursuit sa marche en avant

Six matches, six victoires. Le bilan est toujours aussi impeccable pour les Reds de Liverpool qui caracolent en tête de la Premier League avec cinq points d’avance sur Manchester City. Hier, la sixième victime de la saison a été Chelsea à Stamford Bridge (2-1). Une victoire qui fait les gros titres en Angleterre ce matin. Un homme est néanmoins mis en avant par la presse, c’est Roberto Firmino. L’attaquant brésilien a inscrit le deuxième but de son équipe et a encore été « éblouissant » selon le Daily Mail. Un troisième but cette saison qui vaut trois points et un parcours parfait à Liverpool qui rêve toujours plus du titre cette saison

