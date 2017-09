La presse catalane choquée par la durée de l’indisponibilité de Dembélé

Malgré la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Getafe, samedi, deux buts à un, la joie n’était pas totale pour les Catalans. La raison ? La sortie sur blessure de Ousmane Dembélé durant la rencontre. L’international français avait raison d’être inquiet. Il a été victime d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche et sera éloigné des terrains durant trois à quatre mois. Un énorme coup dur pour le FC Barcelone qui a dépensé pas moins de 105 millions d’euros pour le recruter cet été. La presse catalane est choquée par la durée de l’indisponibilité du Français ce matin. « Cassé », titre Sport en espagnol et L’Esportiu, en catalan. On apprend aussi que l’ancien Rennais sera opéré cette semaine en Finlande.

Diego Costa, c’est 55 millions d’euros

Est-ce la fin du feuilleton Diego Costa ? En tout cas, nous n’avons jamais été aussi proche du dénouement. Selon Marca ce matin, l’international espagnol va bien rejoindre l’Atletico Madrid contre la somme de 55 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus en provenance de Chelsea. Une information qui pourrait rapidement être officialisée. Actuellement, en Angleterre, où il s’entraîne seul, Costa aura donc remporté son bras de fer contre la direction des Blues.

L’incroyable imbroglio de Dortmund-Cologne

L’arbitrage vidéo fait encore polémique. Ce week-end c’est le match de Bundesliga entre Dortmund et Cologne qui a été au centre d’un imbroglio. Alors que le BVB mène un but à zéro, Sokratis inscrit le deuxième but du Borussia suite à un corner. Sauf que celui-ci est refusé par l’arbitre pour une faute sur le gardien. Les joueurs de Dortmund contestent et l’arbitre demande l’assistance de la vidéo. Ce dernier valide finalement le but ce qui provoque la colère de Cologne. Pour eux, l’arbitre avait sifflé la faute de Sokratis avant que celui-ci ne pousse le ballon dans la cage. L’action était donc stoppée. Selon Bild ce matin, l’entraîneur de Cologne, Peter Stoger, a indiqué son intention de porter réclamation pour essayer de faire rejouer le match. Au final, Dortmund s’est imposé cinq buts à zéro.