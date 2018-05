« C’est comme ça que gagne le Real »

Si le Real Madrid s’est qualifié pour sa 3e finale de Ligue des Champions d’affilée, face au Bayern Munich, les Catalans y voient une forme d’injustice. À la Une du journal pro-Barça Sport, on reprend le chant anti-Real en titre : « ¡Así, así, así gana -[clasifica]- el Madrid ! »". En Français dans le texte : « c’est comme ça que gagne, et se qualifie Madrid », en faisant référence aux erreurs d’arbitrages, avec notamment une main de Marcelo non signalée dans la surface. Mais aussi aux cadeaux du Bayern Munich. Le journal évoque la passe en retrait de Tolisso pour son gardien qui se loupe complètement et offre le but à Benzema. En bref’, la presse catalane enrage de voir le Real Madrid une nouvelle fois en finale.

Gameiro, Pléa et Soumaré dans le viseur

Toujours en Espagne, le mercato approche à grands pas et le journal Super Deporte fait un point sur les besoins du Valence CF. Le club est à la recherche d’un attaquant d’après les informations du quotidien. Trois noms sont évoqués : Iago Aspas du Celta Vigo, Alassane Pléa de l’OGC Nice ou encore Kevin Gameiro de l’Atlético Madrid. Mais ce n’est pas tout, au milieu de terrain, le quotidien parle également d’un intérêt pour le tout jeune lillois Boubakary Soumaré (19 ans). Décidément, Valence souhaite recruter français.

Rolando pisté par Galatasaray

Au rayon mercato encore une fois, la presse turque n’est pas en reste. Le journal AMK parle aujourd’hui d’un intérêt de Galatasaray pour le Marseillais Rolando. Le défenseur de l’Olympique de Marseille, sélectionné récemment par le Portugal, réalise une belle saison avec l’OM. Au total, il a disputé 43 rencontres, dont 29 de Ligue 1. À 32 ans, et en fin de contrat en juin 2018, Rolando cherche peut-être une dernière aventure...