« Beaucoup de bruit et peu de Clasico »

En Espagne, deux points de vues s’affrontent dans les médias au sujet du Clasico. Il y a les pro-madrilènes, qui ont vu un Real dominateur et deux erreurs d’arbitrage. Mais chez le rival catalan, le debrief est un peu différent forcément. Le ton est plutôt à la déception. Selon Sport, c’était « beaucoup de bruit et peu de Clasico », expliquant que ni le Real ni le Barça n’ont été à la hauteur des attentes, même si ce sont bien les joueurs en blanc qui ont globalement dominé. Pour Mundo Deportivo, c’était avant tout un « combat nul », déplorant le premier Clasico sans but depuis 17 ans. Le journal ose même un « le Barça tombe debout » en pages intérieures. Enfin d’après L’Esportiu c’était « un match à moitié fait » et le Barça a été « incapable de faire mieux qu’un match nul ».

Un Firmino en Or qualifie les Reds

Du côté de l’Angleterre, on parle beaucoup de Roberto Firmino et de Liverpool. Les Reds jouent actuellement le Mondial des clubs au Qatar et l’ont échappé belle ce mercredi face à Monterrey, en demi-finale. Les deux équipes ont passé la majeure partie du match à égalité (1-1), et c’est finalement Firmino qui a fait la différence, délivrant Liverpool à la 91e minute, avec le but de la victoire. Pour le Daily Express, c’est un « Firmino en Or ». D’après The Times, ce dernier est arrivé à « la rescousse des Reds ». Enfin, The Daily Telegraph lui a trouvé un nouveau surnom : « le héros du Qatar. »

Un CR7 plus haut que tout le monde fait voler la Juve

En Italie, Cristiano Ronaldo a encore épaté la galerie. Mercredi, CR7 a inscrit un but de la tête en haute altitude face à la Samp. Il marque « en faisant l’ascenseur » s’amuse le Corriere dello Sport, qui fait un clin d’œil à la chanson « Volare » qui veut dire voler en italien. Une action qui fait également a la Une de Tuttosport ce jeudi, le quotidien transalpin parle du « Martien qui fait voler la Juve ». Ronaldo avait la tête à 2m56 du sol, toujours plus près des étoiles. Et puis Quotidiano Sportivo a vu un « CR7 au ciel, la Juve qui vole ».