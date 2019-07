La presse espagnole tire le signal d’alarme pour le Real

Après la claque reçue samedi contre l’Atlético de Madrid (3-7), toute l’Espagne attendait une réaction de la part du Real Madrid, même s’il ne s’agit pour le moment que de matches amicaux. Et bien celle-ci n’a pas eu lieu. En effet, dans le cadre de l’Audi Cup, les Merengues ont été battus par Tottenham hier soir (0-1). Harry Kane a offert la victoire aux siens, mais ce que retient la presse espagnole ce matin c’est encore la piètre prestation de l’équipe de Zinedine Zidane. Pour As, seul Keylor Navas a été au niveau. Pour le reste, « il n’y a rien de plus » que ce qu’on a vu jusqu’à présent. Marca, de son côté, tire le signal d’alarme : « à 18 jours de la reprise de la Liga, le Real est inerte. Il y a donc deux choix pour les joueurs, se bouger ou plonger. » Pour Mundo Deportivo, la Casa Blanca a subi « un autre KO » dans cette préparation qui parait de plus en plus longue pour la bande d’Eden Hazard.

Mandzukic avec Dybala à MU ?

Alors que l’échange entre Romelu Lukaku et Paulo Dybala entre Manchester United et la Juventus Turin est semble-t-il en bonne voie, les Red Devils ne semblent pas rassasiés. Si l’on en croit le quotidien croate Sportske Novosti, les pensionnaires d’Old Trafford ont envoyé une offre à la Vieille Dame pour leur autre attaquant, Mario Mandzukic. Ce dernier aurait aussi reçu une offre de la part du club anglais. Va-t-il donc suivre son coéquipier Dybala en Angleterre ? En tout cas, si cela s’avère être le cas, MU réaliserait un joli coup double pour deux joueurs qui risquent d’être barrés cette saison par Cristiano Ronaldo et donc par le nouvel arrivant Romelu Lukaku. Les derniers jours du mercato anglais promettent d’être chauds.

L’Inter Milan fait le forcing pour Cavani

Maintenant que Romelu Lukaku va prendre la direction de la Juventus Turin, l’Inter Milan se retrouve donc sans solution au poste d’avant-centre. Même si la piste Edin Dzeko est toujours d’actualité, Antonio Conte n’a toujours pas l’attaquant de pointe tant désiré qu’il voulait. C’est pourquoi la possibilité de lancer une opération sur Edinson Cavani réapparaît depuis quelques semaines. L’Uruguayen, qui a inscrit son premier but de la saison hier contre le Sydney FC, se voit un peu décontenancé par l’envie du champion du monde Kylian Mbappé d’être replacé dans l’axe. La possibilité d’un départ pourrait donc exister si l’on en croit la Gazzetta dello Sport et Tuttosport. Ce dernier explique que les Lombards attendent seulement un oui du meilleur buteur de l’Histoire du PSG pour lancer les grandes manœuvres. Un nouveau feuilleton en perspective pour Paris avec celui de Neymar ?

