Un Clásico de tous les records

En Espagne, les médias n’en peuvent plus d’attendre ce dernier Clásico, le 3e en seulement quelques jours. Et celui-ci sera un duel historique comme le rapporte As. En effet, après le match nul (1-1), et la victoire (3-0) du Barça en demi-finale de Coupe du Roi, les deux équipes sont à égalité parfaite en ce qui concerne leurs confrontations. Ils ont chacun 95 victoires, et 51 matchs nuls. Le journal ibérique précise également que si Sergio Ramos joue, il rejoindra Gento, Sanchis et Xavi avec 42 participations. Un match symbolique donc, et qui pourrait être le coup de grâce pour le Real selon Sport, si le Barça l’emporte.

Marrota pense déjà à l’après Spalletti

En Italie, on trouve des rumeurs de départs, mais d’un entraîneur pour une fois. Enfin il s’agirait plutôt de débarquer Massimiliano Allegri de la Juve, pour le faire venir à Milan. Si on en croît les informations de Tuttosport, ce serait le plan de Giuseppe Marotta directeur sportif de l’Inter, qui occupait auparavant ce poste à la Juventus. D’après le quotidien transalpin, Allegri serait l’un des favoris avec Conte pour reprendre l’Inter, pour l’après Spalletti. Marotta devra attendre le mois d’avril, pour savoir si Allegri prolonge finalement avec la Vieille Dame ou préfère commencer une nouvelle aventure.

Le derby de la Mersey s’annonce chaud

En Angleterre, les tabloïds s’intéressent au calendrier chargé de ce week-end avec notamment un important Everton - Liverpool qui aura lieu demain. Et le duel a déjà été lancé. En Effet, Jurgen Klopp a expliqué que ce derby de la Mersey était « comme une finale de Coupe du monde pour Everton et ses supporters ». Des mots qui n’ont pas plu à tout le monde. Marco Silva le coach des Toffees a répondu à la petite pique lancée par l’entraîneur des Reds : « J’ai vécu mon premier derby de la Mersey en décembre dernier, et je n’ai pas vu de grande différence. Ils ont célébré ce but chanceux, ce moment chanceux qu’ils ont eu à la dernière seconde du match, comme c’était la finale de la Coupe du monde pour nous et pour eux. » Ambiance. D’ailleurs un autre derby va se jouer ce week-end, entre Tottenham et Arsenal, deux équipes londoniennes. Et pour The Times, ce sont « plus que des derbies ».