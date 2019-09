Fati devient le plus jeune buteur du Barça

En Espagne, Osasuna a réussi à tenir en échec le Barça hier soir (2-2). Seule éclaircie dans un ciel nuageux, la pépite Ansu Fati a marqué son premier but en professionnel sous le maillot blaugrana. À seulement 16 ans et 304 jours, il devient le plus jeune buteur de l’histoire du club catalan, devant Messi et Bojan. Et ce dimanche il fait la une des journaux espagnols comme As, selon qui il évite un fiasco au Barça. Fati est aussi en couverture de Mundo Deportivo qui célèbre le jeune héros blaugrana, tout comme le journal Sport.

Un but décisif de Koulibaly... contre son camp

En Italie, la Juventus et le Napoli s’affrontaient hier dans le choc de la Serie A. Et les deux équipes ont livré un match totalement fou. C’est la Vieille Dame qui l’a finalement emporté 4 buts à 3 dans les dernières secondes de la rencontre. C’était une « Juve de fous » pour la Gazzetta dello sport. De son côté le Corriere dello sport, préfère insister sur le buteur décisif, malheureux puisqu’il s’agit du défenseur Kalidou Koulibaly. « Un incroyable CSC en fin de match décide du sort de la rencontre », écrit le journal transalpin. Car le défenseur du Napoli a trompé son gardien à la 92e minute, et s’est effondré de chagrin à l’issue du match. Et comme on le voit en Une de Tuttosport, c’est un Giorgio Chiellini en béquille qui est venu réconforter Koulibaly...

« Sadio est quelqu’un d’émotif »

Du côté de l’Angleterre, Liverpool a facilement gagné hier face à Burnley. Les Reds ont tranquillement pris le large face aux Clarets comme le rapporte The Times, score final 3-0. Chris Wood ouvrait d’abord le score contre son camp, suivit d’une deuxième but inscrit par Sadio Mané et enfin Roberto Firmino enfonçait le clou 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Pourtant comme on peut le voir en Une du Daily Express, Mané n’a pas été tout sourire durant la partie. L’international sénégalais a été passablement énervé contre Mohamed Salah son coéquipier. Lui reprochant de ne pas lui avoir passé la balle. À l’issue de la rencontre Jurgen Klopp a tenu à apaiser les tensions : « Sadio est quelqu’un d’émotif, a-t-il déclaré. Il n’était pas content mais maintenant tout va bien ».

