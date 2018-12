La Juventus et CR7, historiques face au Torino

En Italie, c’est le résultat du derby de Turin qui fait les gros titres. C’est la Vieille Dame qui l’a emporté 1-0 face au Torino. Et c’est Cristiano Ronaldo qui a inscrit le but de la victoire sur penalty à la 70e minute. La Juve n’en finit plus de faire la course en tête de la Serie A, « 46 points sur le terrain » titre le Corriere dello sport, un total jamais atteint par le club à ce stade de la saison. Le quotidien Tuttosport se concentre en particulier sur le but de Ronaldo, une réalisation historique puisqu’il s’agissait du 5000e but de l’histoire de la Juventus. « CR5000 » s’amuse ainsi le quotidien transalpin.

« Ce Madrid est ennuyeux »

En Espagne, la presse n’est pas tendre avec le Real Madrid. Les hommes de Santiago Solari se sont imposés seulement 1-0 face au Rayo Vallecano. Pour le journal As, « ce Madrid est ennuyeux » et il ne serait pas imposé sans son gardien Thibaut Courtois. Marca insiste plutôt sur le stade Santiago Bernabeu qui s’ennuie, en témoigne les chiffres d’affluences, pas très bons pour un club comme le Real. Seulement 55 000 personnes étaient présentes hier, alors que la capacité totale de l’enceinte de 81 044 spectateurs.

Le clin d’oeil de Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong au Barça

Toujours en Espagne, le journal Sport sort une interview exclusive de deux jeunes joueurs très convoités du côté du FC Barcelone. Il s’agit de Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, les deux stars en herbe de l’Ajax Amsterdam. Tous deux ont fait un petit clin d’œil au Barça comme l’explique Sport, puisqu’ils ont avoué qu’ils aimeraient beaucoup tomber sur les Blaugranas lors du prochain tirage au sort en Ligue des Champions. De là à y voir un véritable appel du pied ? On aimerait s’en persuader du côté de la Catalogne.