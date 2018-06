La presse espagnole sous le choc

Il était un petit plus de 13 heures hier lorsque l’annonce est intervenue : Zinedine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Ce matin, pour la presse madrilène, c’est le choc. Mais les journaux ont tenu tout de même à remercier le Français pour son œuvre, celle-ci étant ponctuée de trois Ligues des champions consécutives. « Gracias », avec les ZZ qui remplacent le C, pour Marca. « Pour toujours et merci pour tout », s’invite à la une de AS. Les journaux catalans, pro-barcelonais, sont aussi sous le choc. « Brisé », lâche Sport, comme pour illustrer le sentiment qui règne à Madrid. « Le Real sous le choc » peut-on lire sur la première page de Mundo Deportivo. C’est un petit peu toute l’Espagne qui se réveille KO.

Ailleurs, en Europe, l’effet d’une bombe

Le tremblement de terre Zidane n’a pas épargné le reste de l’Europe. En Italie, le Corriere dello Sport écrit que « Zizou a retourné l’Europe » avec son annonce. Celle-ci va entraîner un mercato complémentent fou. Et la Gazzetta dello Sport, l’a bien compris en axant sa une sur la valse des entraîneurs. En France, même effet de surprise, mais les journaux français ont voulu rendre hommage à Zidane. « Le discours d’un roi », peut-on lire à la une de L’Équipe. « Royal », sur celle de la Provence. Les hommes se multiplient jusqu’en Hongrie où le quotidien Nemzeti Sport rappelle l’immense palmarès de ZZ en deux et demi.

En Angleterre, les premières spéculations

Outre-Manche, l’heure n’est pas au bilan de Zidane au Real Madrid, mais à l’alerte. Le remplaçant de Zizou pourrait bien être Mauricio Mochettino. En tout cas, pour la presse anglaise, Florentino Pérez, le président merengue, en a fait sa priorité pour les prochaines semaines. Selon le Times, il ne sera pourtant pas facile de l’avoir. L’Argentin a en effet prolongé son contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2023 et le président Levy demanderait 48,3 M€ pour le laisser partir. Les rumeurs les plus farfelues alimentent aussi les tabloïds. Selon le Sun, Chelsea voudrait faire signer Zinedine Zidane pour remplacer Antonio Conte alors que le Real Madrid s’intéresserait à Jürgen Klopp pour succéder au Français sur le banc du Real.