La presse européenne à fond sur les Football Leaks

Tous les journaux en Europe ont traité l’information qui a fait grand bruit, celle du PSG et ses relations avec l’UEFA. Des révélations qui figurent parmi les différents dossiers des Football Leaks. En Espagne par exemple Marca titre l’UEFA a couvert le PSG et Manchester City, et parle d’un scandale. En pointant du doigt Gianni Infantino et Michel Platini, qui ont couvert le financement illégal de ces deux clubs pour Marca. La Gazzetta dello sport aussi traite le sujet, « Au visage du fair-play » écrit le quotidien transalpin, qui pointe aussi le président de la FIFA en donnant sa réponse : « Je n’ai jamais violé les règles », a déclaré Gianni Infantino.

Les clubs anglais veulent remplacer la Champion’s League

Du côté de l’Angleterre, c’est une autre révélation des Football Leaks qui fait les gros titres. Il s’agit d’un projet secret de la part des gros clubs de Premier League qui souhaiteraient la création d’une Super Ligue européenne. Celle-ci prendrait la place de la Ligue des Champions. « Découvert » titre le Daily Mirror ! Chelsea, Arsenal, Manchester City et Manchester United feraient notamment partie des clubs intéressés par cette Super Ligue. Une compétition pour laquelle certains clubs comme le Real Madrid détiendraient des parts importantes. Environ 18% pour le club espagnol, le Barça un peu plus de 17% et Manchester United près de 13% notamment. Un projet, et des révélations qui devraient mettre encore un peu plus l’UEFA en émoi...

Un derby turc sulfureux

Le derby turc entre Galatasaray et Fenerbahçe a été très chaud hier. Le match s’est terminé sur le score de 2-2, dont un but et une passe décisive de Mathieu Valbuena. Mais la fin de rencontre a surtout été marquée par la bagarre générale qui a éclaté sur le terrain.« Tête à tête », titre le journal Fanatik. Des affrontements entre joueurs comme on peut le voir sur la une de FotoMac, qui ont abouti à l’expulsion de trois joueurs, à l’issue de la rencontre.