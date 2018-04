L’Europe enchantée par Liverpool

Victorieux de Manchester City sur le score sans appel de 3-0, Liverpool, après quelques années compliquées, a retrouvé le parfum enivrant des grandes victoires européennes en Ligue des Champions. Et la presse européenne ce matin ne s’y trompe pas et salue l’exploit des Reds. « Les incroyables » titre notamment le Mirror en référence à la ligne d’attaque magique de Klopp composée de Salah, Oxlade-Chamberlain, Firmino et Sadio Mané. Ils ont entrepris « un travail de démolition » pour le Guardian qui a « brisé » l’élan de Manchester City pour le Daily Mail. En France, L’Équipe est « Reds dingues » de cette équipe alors qu’en Allemagne le journal Bild salue Jügen Klopp qui a donné la leçon à Pep Guardiola dans un duel entre anciens coachs de Bundesliga.

Pogba et Martial surveillés par le Real Madrid

On savait que le Real Madrid serait, cet été, attentif à la situation de David De Gea à Manchester United. Mais comme le rapporte le Manchester Evening News, le gardien espagnol ne sera pas le seul à être observé de près par les dirigeants merengues. Selon le site internet du journal anglais, les deux Français, Paul Pogba et Anthony Martial seraient aussi dans le viseur madrilène. En difficultés depuis quelques semaines notamment à cause de relations soi-disant tendues avec José Mourinho, les deux internationaux tricolores pourraient réfléchir à changer d’air l’été prochain. Et la Casa Blanca serait alors une alternative. À surveiller de près donc...

Icardi a mangé la feuille de match

Pas de vainqueur hier entre l’AC Milan et l’Inter dans le derby entre les deux clubs historiques de la ville (0-0), mais un homme à la une ce matin. Il s’agit de Mauro Icardi. L’attaquant de l’Inter Milan « a mangé la feuille de match » comme le titre la Gazzetta dello Sport ce matin. Alors que nous sommes en début de seconde période, l’Argentin reçoit le ballon à quelques mètres du but suite à un centre en retrait et alors que le gardien est battu sur cette passe. Il n’a donc plus qu’à pousser le cuir au fond. Mais c’est finalement à côté qu’Icardi envoie la balle. Un échec qui coûte sans doute deux points aux Intéristes qui conservent néanmoins 8 unités d’avance sur leur adversaire du soir.