La presse européenne salue l’exploit de la Roma

Victorieuse (3-0) du FC Barcelone après avoir été battu largement à l’aller (1-4), l’AS Roma a rejoint hier soir le dernier carré de la Ligue des champions. Un exploit et une remontée spectaculaire qui est aujourd’hui saluée partout en Europe. En Italie, bien sûr, où la Gazzetta dello Sport a trouvé la Roma « impériale ». On retrouve aussi les mêmes louanges en France avec L’Équipe qui use d’un jeu de mots pour qualifier cette performance. « Romantada » titre le quotidien français. Idem aux Pays-Bas avec le journal AD Sportwereld qui considère ce match comme un « miracle ». Des louanges que l’on retrouve ce matin jusqu’en Croatie.

La colère de Guardiola fait la une en Angleterre

Plus que l’élimination de Manchester City et la nouvelle performance majuscule de Mohamed Salah avec Liverpool, ce qui agite la presse anglaise ce matin c’est bien l’expulsion de Pep Guardiola avant la pause. Alors que l’arbitre espagnol de la rencontre venait de refuser un but valable à Leroy Sané, le technicien catalan est sorti de ses gonds et s’est vu prier de quitter le bord du terrain. Une colère qui fait la une ce matin du Daily Telegraph ou encore du Sun qui n’hésite pas à employé les jeux de mots habituels : « Pep voit rouge ».

À Turin et à Séville, on veut y croire

Et avec l’élimination du FC Barcelone, toute l’Europe semble croire ce matin que tous les exploits sont permis. Même si le Bayern Munich et le Real Madrid partiront grandissimes favoris ce soir face au FC Séville et à la Juventus Turin, du fait de leurs victoires respectives à l’aller à l’extérieur, le moindre relâchement pourrait se payer cash. C’est pourquoi Tuttosport y croit et demande ce matin aux joueurs de la Vieille Dame s’ils « croient que c’est possible ». Même chose pour le quotidien local de Séville Estadio Deportivo qui pense que cela sera difficile de réaliser « l’impossible », mais sait-on jamais...