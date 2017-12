L’Espagne et le Portugal célèbrent CR7

Sacré Ballon d’Or France Football 2017 pour la cinquième fois de sa carrière hier soir à Paris, au pied de la Tour Eiffel, Cristiano Ronaldo est unanimement salué ce matin par les journaux espagnols et portugais. En Espagne, les titres comme AS et Marca, pro-madrilènes, saluent « l’âge d’or de Cristiano », récompensé par ce trophée déjà en 2008, 2013, 2014 et 2016. L’attaquant du Real Madrid déclare notamment qu’il « espère continuer au Real Madrid, si cela est possible », mais également qu’il ne veut pas s’arrêter là et décrocher au total « sept Ballons d’Or ». Le tout accompagné d’un compliment de son président, Florentino Pérez : « c’est le meilleur joueur de l’Histoire avec Di Stefano ». Même son de cloche au Portugal. Pour le journal Record, CR7 est tout simplement « le plus grand ». A Bola salue le quintuplé de la star tout comme le Correio de Manhã qui titre : « une main pleine d’or ».

La presse européenne insiste sur l’égalité avec Messi

En France, Cristiano Ronaldo est renommé « CR5 » ce matin par le journal France Football qui décerne le trophée chaque année. Avec désormais cinq Ballons d’Or, le Portugais rejoint Lionel Messi au palmarès de la plus prestigieuse récompense individuelle pour un footballeur. Les deux monstres du foot sont à égalité 5-5. C’est ce que retiennent les journaux anglais notamment comme The Times ou The Guardian. Les félicitations viennent aussi d’Italie, d’Allemagne ou encore de Pologne. Le quotidien Przeglad Sportowy titre notamment : « Cristiano, un garçon d’or. »

Aubameyang pisté par Everton

Depuis quelques semaines, tout n’est pas rose entre le Borussia Dortmund et son attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang. Sanctionné pour un mauvais comportement il y a quelques semaines puis expulsé contre Schalke 04 dans le derby, le Gabonais ne semble plus en odeur de sainteté dans la Ruhr. Au point que bon nombre de journaux pronostiquent un départ cet hiver ou l’été prochain. Chelsea serait revenu à la charge comme nous vous l’avions évoqué. Mais ce matin ce serait au tour d’un autre club anglais de vouloir l’ancien Stéphanois. Selon le Mirror Sport, Everton et son nouvel entraîneur, Sam Allardyce, ne seraient pas contre casser leur tirelire pour faire venir le buteur. Le quotidien anglais parle d’une somme de 69 millions d’euros. Un énorme investissement dans un but précis pour les Toffees : enfin remplacer Romelu Lukaku, parti à Manchester United l’été dernier.