« Pas rassurant »

Après la purge des Bleus contre le Danemark (0-0), la presse française n’épargne pas les joueurs, auteurs d’une « prestation affligeante », d’après le journal L’Équipe. Parmi les titres les plus vindicatifs, on retrouve l’Union avec « au bout de l’ennui », Sud Ouest avec « pour rêver, on attendra », La Dépêche du Midi avec « service minimum » et enfin le « pas rassurant » de l’Ardennais, qui n’est effectivement pas très rassurant avant d’affronter l’Argentine samedi en 8es de finale du Mondial.

« Une prestation royale ! »

Au Danemark, en revanche le contraste est saisissant. À regarder la presse locale, on est heureux de ce 0-0 au terme d’une « prestation royale », titre le journal Ekstra Bladet. On en rigole même ! « Ha-Ha Hareide », affiche le quotidien B.T. à sa Une, en parlant d’un « triomphe tactique » pour le sélectionneur du Danemark Age Hareide. Enfin, petit hommage aux Italiens avec cette phrase à l’intérieur du premier journal : « en Italie, ils auraient été fiers de ce résultat ».

Rojo, Messi et... Maradona

Après la victoire et la qualification de l’Argentine hier face au Nigéria (2-1), il y a plusieurs héros. C’est selon. En Argentine, c’est l’équipe entière avec ce mot qui revient le plus souvent à la Une des quotidiens locaux : « soulagement ». On parle même de « miracle » sur quelques publications. En Angleterre, le héros c’est Rojo, le joueur de Manchester United, auteur du but de la victoire à quatre minutes de la fin. En Espagne, le héros c’est Lionel Messi, forcément, et surtout en Catalogne. « Messi ressuscite », titre Mundo Deportivo aujourd’hui. Enfin, partout ailleurs, le héros, c’est Diego Maradona en tribunes, qui s’est donné en spectacle....