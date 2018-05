Les larmes

Marseille est en larmes. « Aux larmes » plus précisément pour reprendre le titre de trois quotidiens français aujourd’hui, au lendemain de la défaite des Marseillais en finale de la Ligue Europa face à l’Atlético Madrid (0-3). L’Équipe, La Provence et Var-Matin ont fait rapidement le lien entre la sortie sur blessure de Dimitri Payet et la terrible désillusion des Phocéens. En revanche, dans La Marseillaise, le titre est beaucoup plus porteur d’espoir : « bravo les minots et rendez-vous en 2019 ». En effet, cette belle campagne européenne de l’OM devrait logiquement faire passer un cap au club de Frank McCourt.

En Espagne, c’est la fiesta !

Après 2010 et 2012, l’Atlético Madrid remporte la 3e Ligue Europa de son histoire. Le club est « à nouveau grand en Europe » résume le journal espagnol ABC. Dans Marca, la Une est sobre mais efficace. Les Colchoneros s’affichent avec le trophée, entouré des confettis. Pour le titre, le quotidien madrilène chante ! « Alé Alé Alé », retrouve-t-on en première page. Rappelons qu’à Madrid, on a de quoi se réjouir. Ce titre européen pourrait en amener un autre car le Real Madrid ira défier Liverpool en finale de la Ligue des Champions le samedi 26 mai.

Griezmann MVP

À la Une de As, on n’oublie pas de remercier le Français Antoine Griezmann, renommé pour l’occasion « Super Griezmann ! » Le tricolore, auteur d’un doublé et d’un match retentissant, a même été élu MVP (meilleur joueur) de la finale. Mais ce n’est pas tout, dans la presse catalane, on porte également Antoine Griezmann en triomphe. Et pour cause, cette presse pro-Barça pense avant tout au mercato d’été 2018 qui s’annonce bouillant. Griezmann pourrait bien être transféré au FC Barcelone selon les dernières rumeurs. Sa clause libératoire passera de 200 à 100 millions d’euros le 1er juillet prochain, date à laquelle le Barça devrait s’activer pour le recruter, assure le quotidien Sport.