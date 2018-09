Les deux meilleures équipes d’Italie s’affrontent

En Italie, toute la presse n’attend qu’une chose, le choc entre la Juve et le Napoli. « Ils vont miser gros » pour la Gazzetta dello sport, une mise importante pour le Scudetto. En effet, les deux équipes sont les grandes favorites pour remporter la Serie A, et sont d’ailleurs en tête du classement pour le moment, avec respectivement 15 et 12 points. « C’est ici que se joue la tête » pour le Corriere dello sport. Une rencontre qui sera aussi un premier gros match à enjeu pour Cristiano Ronaldo sous ses nouvelles couleurs, face à un favori pour le titre final. Un sommet italien plein de promesses.

Real - Atlético : un derby pour rester dans la course

Décidément il va y avoir de la tension ce week-end car en Espagne aussi, deux grosses écuries vont également s’affronter. Il s’agit du Real Madrid et de l’Atlético, un match qui promet d’être palpitant. Pour le quotidien Marca c’est un jour pour se faire couronner. As préfère insister sur le fait que ce soit le premier derby avec la VAR, en ajoutant que Modric et Griezmann s’affrontent avec le ballon d’or en ligne de mire. Et puis pour Mundo Deportivo il y a une lutte à trois entre Barça, Real et Atlético pour une seule place de leader.

Le genou d’Umtiti toujours fragile

D’ailleurs le FC Barcelone a perdu un joueur important sur blessure, il s’agit du champion du monde Samuel Umtiti. Une mauvaise nouvelle pour le club catalan qui perd son défenseur central titulaire. Pour l’instant, la durée d’indisponibilité reste inconnue comme le rapporte Sport, en tout cas il ne jouera pas aujourd’hui ni au prochain match de ligue des champions, pour lequel il était suspendu de toute façon. Le quotidien espagnol rapporte également que le joueur souffre de douleurs au niveau du genou, que son club parle seulement d’une gène. Il se pourrait donc qu’il ne s’agisse pas d’une grave blessure, mais un doute demeure tout de même car l’entourage du joueur reste toujours silencieux.