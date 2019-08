Le Barça attend un geste du Ney

Ce lundi, l’actualité est une nouvelle fois centrée sur Neymar. À commencer par la Une du média catalan Sport qui affirme que « les négociations sont actuellement bloquées » entre le Barça et le PSG. Le quotidien ajoute que les dirigeants barcelonais demandent de l’aide au joueur pour arriver à un accord. La volonté du Ney est toujours de revenir à Barcelone, malgré l’offre du Real Madrid, toujours selon les informations du média espagnol.

Un sentiment de haine

Mais ce qui fait vraiment l’actualité ce lundi concernant Neymar, ce sont les insultes des supporters parisiens envers sa star brésilienne. Les Ultras du Parc des Princes ont demandé son départ par l’intermédiaire de plusieurs messages, banderoles et chants. « Neymar casse toi », pouvait-on lire d’abord, puis d’autres messages plus insultants. Pour le quotidien français L’Équipe, c’est une « rupture » entre le joueur et ses supporters, « le divorce est complet » même. Dans le journal Le Parisien, on écrit que « l’histoire d’amour est bel et bien terminée », en ressentant même un « sentiment de haine » venant des tribunes.

Au Real ou au Barça ?

Ces insultes ont vite fait le tour du monde. Dans la presse anglaise, le « Neymar casse toi » est l’image la plus reprise. Le Mirror notamment l’affiche sous tous ses angles. En Espagne, on se régale. « Les supporters rejettent Neymar », titre Mundo Deportivo. Ce qui fait les affaires des clubs espagnols qui voudraient le récupérer. En Italie, la Gazzetta dello sport ne se pose même plus la question d’un départ qui semble inévitable, mais demande plutôt dans quel club le Brésilien va atterrir : Real ou Barça ? Le Corriere dello Sport se mouille un peu plus en privilégiant la piste Real Madrid. En Argentine et au Brésil, on met en avant les paroles des Parisiens. Les insultes ont en effet été chantées en espagnol par les supporters, histoire de bien faire comprendre le message à l’international, mais surtout au joueur lui-même.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10