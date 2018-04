« La démonstrada »

C’est « complètement fada » s’amuse à titrer le journal L’Equipe pour résumer la qualification de l’Olympique de Marseille, hier soir face au RB Leipzig (5-2). Mais la presse locale va encore plus loin, bien évidemment. À l’image du quotidien La Provence qui s’exclame en gros sur sa Une : « la démonstrada ! ». Le terme fait référence à la remontada qui a fait tant de mal aux Parisiens, histoire de chambrer le rival comme toujours. On rappelle également qu’au lendemain de la défaite du PSG face au Real Madrid, ce même média avait titré « la dégringolada ».

La Juve réclame la vidéo en C1

Quand on voit les Unes des quotidiens italiens aujourd’hui, on se doute que l’Italie ne s’est toujours pas remise de ce penalty contre la Juventus en Ligue des Champions. Le club, par l’intermédiaire de son président, a demandé d’intégrer l’assistance vidéo à la compétition l’an prochain. Une demande approuvée par le Corriere dello Sport ce matin qui titre : « la Juve a raison » ! Même sensibilité du côté de la Gazzetta dello Sport.

« Salah n’ira nulle part »

En Angleterre, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp fait les gros titres, comme on peut le voir sur le Daily Mirror par exemple. Et pour cause, hier le coach a fait une déclaration qui va mettre des étoiles dans les yeux dans supporters de Liverpool. « Mohamed Salah n’ira nulle part » a-t-il annoncé ! Le technicien des Reds veut bien entendu parler du mercato d’été, où l’Égyptien sera courtisé de toute part, tant sa saison est extraordinaire.