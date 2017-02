En France, c’est « prodigieux » et « magique »

Au lendemain de la victoire exceptionnelle du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone sur le score de 4 à 0, la rédaction de Foot Mercato vous propose de faire un tour de la presse internationale ce matin pour voir les différents titres des journaux. En France, L’Équipe a choisi le mot « prodigieux » pour décrire cette « extraordinaire démonstration » des joueurs du PSG. Dans le journal Le Parisien, on trouve ça « magique », en ajoutant que les hommes d’Unai Emery ont « torpillé l’armada barcelonaise ».

En Espagne, c’est le Titanic !

Le contraste est forcément saisissant de l’autre côté des Pyrénées. SportYou compare le naufrage du FC Barcelone au célèbre Titanic. Mundo Deportivo parle de « catastrophe » et Sport, qui ne veut toujours pas y croire, estime que « ce n’est pas le Barça » ! En Catalogne, L’Esportiu ne veut pas y croire non plus. Pour eux, c’est un « cauchemar ». As, en bon pro-Real, souligne les statistiques catastrophiques de Lionel Messi : 18 ballons perdus, 0 tir au but.

« Le massacre de la Saint-Valentin »

En Angleterre, on évoque également l’exploit en Une des tabloïds. The Independent parle de « perfection » à la parisienne. Mais le meilleur titre anglo-saxon revient au Daily Telegraph qui renomme le match : « le massacre de la Saint-Valentin ». En Uruguay, on affiche bien sûr Edinson Cavani en pleine Une. Le jour de son anniversaire, El Matador a contribué au large succès du Paris Saint-Germain en inscrivant un joli but. Le journal local lui demande donc tout simplement de faire la fête, de « célébrer ».