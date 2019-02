Messi, toujours le roi en Espagne

En Espagne c’est bien entendu Lionel Messi ! La star du Barça a une nouvelle fois montré tout son talent hier lors de la victoire des Blaugranas 4-2 contre le Seville FC. Auteur d’un triplé, dont une reprise magnnifique, Messi continue d’impressionner l’Espagne. Il s’agit d’ailleurs de son 50e hat-trick en carrière ! Un chiffre tout simplement incroyable. Mais pour Mundo Deportivo, c’est presque la routine, « du Messi classique » résume le quotidien catalan, qui ajoute qu’avec cette victoire le Barça se rendra à Bernabeu pour le prochain Clásico, avec au moins 9 points d’avance sur le Real Madrid. « Quelle bête ! », s’emporte le journal Sport, selon qui Séville a dominé la rencontre, dont la victoire revient au seul mérite du crack argentin.

Mbappé, si jeune et déjà si haut

Les Parisiens l’ont facilement emporté 3-0, face à Nîmes hier, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé qui continue d’affoler les compteurs. En effet, à seulement vingt ans, l’attaquant vedette des Bleus a inscrit son cinquantième et son cinquante et unième but en Ligue 1. Il devient le plus jeune joueur de l’histoire du championnat à atteindre cette barre symbolique. « Cinquantenaire à vingt ans », s’amuse L’Équipe. Et pour Le Parisien, Kylian Mbappé est tout simplement « insatiable ».

Allegri croit encore en une qualification mais...

En Italie, la Juve se remet doucement de sa défaite face à l’Atlético en Ligue des Champions. En tout cas pour l’instant, la pilule ne semble pas passer pour son entraîneur Massimiliano Allegri, qui a tenu à remettre les points sur les "i" avant le match de ce dimanche contre Bologne, comme le rapporte le Corriere dello sport. « L’Allegri chirurgien » titre le journal, et ce dernier n’hésite pas à découper ses joueurs sur leur état d’esprit : « Nous devons prendre du recul et avoir plus de respect, et d’éducation. Je ne dis pas cela pour Bonucci en particulier mais en général. » Allegri croit tout de même encore à une qualification au tour suivant en coupe d’Europe :« Nous pouvons passer mais nous aurons besoin d’un autre etat d’esprit », a-t-il affirmé, avant d’ajouter « Pjanic est à moitié mort », lui qui était malade cette semaine mais qui avait pourtant joué à Madrid, et qui sera également dans le groupe pour affronter Bologne.