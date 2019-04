« Les Reds de retour en tête en 15 secondes »

En Angleterre, la course au titre bat son plein ! Le mano à mano entre Liverpool et Manchester City est toujours en cours, et hier c’était au tour des Reds de jouer leur partition. Ces derniers ont livré un véritable récital, avec une écrasante victoire 5-0 contre Hunddersfield. Ils sont de retour en tête en 15 secondes, titre The Times. En effet, il fallait être à l’heure pour ne pas rater le premier but de la rencontre. C’est Naby Keita qui ouvrait le score, suivi ensuite par deux doublés de Sadio Mané et Mohamed Salah. Pour le Daily Telegrah, c’est bien simple, « les Reds détruisent tout sur leur passage ». Tandis que le Daily Star fait dans le jeu de mot un peu grivois : « Klopp a une "secs machine" », autrement dit une machine à secondes !

Le Barça peut gagner son 8e titre en 11 ans

Du côté de la presse catalane, c’est surtout le titre qui intéresse les médias. En effet, le Barça peut être champion ce soir au Camp Nou. Cela dépend du résultat du dauphin l’Atlético. Si les Colchoneros perdent contre Valladolid, les Blaugranas seront champions sans même jouer. S’ils gagnent en revanche, le FC Barcelone devra lui aussi gagner pour être sacré. « C’est la votre », titre Mundo Deportivo. Il s’agirait de la 26e Liga pour le club catalan mais surtout comme le rappelle Sport ce serait la huitième fois que le Barça est champion sur les onze dernières éditions. Un chiffre impressionnant quand on connait l’adversité du championnat espagnol.

Pogba d’accord avec le Real

Paul Pogba qui fait la couverture de As ce matin. Hier, c’est en Angleterre que des révélations étaient faites sur l’un des gros dossier du mercato à venir. Aujourd’hui c’est donc un quotidien espagnol qui s’en charge et qui affirme que la Pioche demande à United d’entrer en négociation, mais pour un transfert avec le Real Madrid. Selon les informations du journal As Pogba a refusé une réunion au sujet d’une prolongation mais également de recevoir un visa en vue de la tournée estivale avec Manchester United. Des indices qui laissent penser que le Français a déjà fait son choix, et qu’il s’agirait bien de Madrid ! D’ailleurs ce samedi, As va même plus loin sur son site internet et affirme qu’un accord a été trouvé entre Pogba et le club madrilène au niveau du salaire. Le milieu de terrain toucherait 12 M€ net par saison, soit 2 millions de plus que ce qu’il reçoit actuellement à Manchester.