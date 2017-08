90 M€ + 30 M€ pour Dembélé ?

Le Barça s’active pour trouver le remplaçant de Neymar, parti au PSG. Le club espagnol, qui a essuyé un premier refus de Liverpool pour Coutinho car Klopp ne veut pas le laisser partir, tente de se rapprocher d’Ousmane Dembélé ces derniers jours. Ce serait même certain selon le journal Sport, « Dembélé sera la première recrue du Barça » obtenue grâce à l’argent de Neymar (222 M€). Le problème, c’est que le Borussia Dortmund ne compte pas lâcher le prodige tricolore aussi facilement. Ce jeudi, le club allemand a annoncé officiellement sur son site Internet qu’il avait refusé une offre du FC Barcelone pour Ousmane Dembélé, à hauteur de 80 M€ + bonus, soit 120 M€ selon l’ensemble des médias espagnols. Ce vendredi, le quotidien Sport croit connaître le montant de la prochaine offre du Barça : 90 M€ + 30 M€ de bonus, soit toujours 120 M€, mais le prix fixe passe de 80 à 90 M€. Assez pour convaincre Dortmund ?

Thomas Meunier dans le viseur du Real Madrid

De l’autre côté, chez le rival, au Real Madrid, on espérait le recrutement de Kylian Mbappé. Mais le Monégasque a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain selon les dernières informations qui paraissent dans la presse depuis hier... En attendant, et peut-être pour se consoler, le journal As fait état d’une nouvelle rumeur aujourd’hui. En effet, le Parisien Thomas Meunier serait dans le viseur des dirigeants madrilènes. Barré par la concurrence de Dani Alves à son poste, l’international belge pourrait coûter entre 15 et 20 M€, toujours selon le quotidien espagnol. Un prix qui parait faible au vu des prix du marché en ce moment. À suivre...

Les « enfants de riches » de Paris

Ce vendredi, c’est bien Kylian Mbappé qui enflamme la planète football. Il se retrouve quasiment sur toutes les Unes de la presse ce matin. À commencer en France, par L’Équipe qui annonce que le Monégasque « veut jouer avec Neymar à Paris ». Sa décision serait prise et définitive. L’arrivée du Brésilien dans le club de la capitale aurait fait pencher la balance, alors que le Français avait plutôt donné sa préférence au Real Madrid jusqu’alors. Encore faut-il que le PSG dépense 180 M€ pour se l’offrir. Un nouveau gros transfert qui ne manque pas de faire réagir les tabloïds anglais à l’image du Daily Mirror, qui surnomment les Parisiens « les gosses de riches » dans son édition du jour.