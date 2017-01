Griezmann comme Pogba !

Le prochain gros coup de Manchester United sur le mercato, ce pourrait être Antoine Griezmann ! C’est en tout cas le souhait de José Mourinho et des dirigeants mancuniens pour l’été prochain. Ils souhaitent réunir Paul Pogba et son coéquipier en équipe de France sous le même maillot des Red Devils. Pour le convaincre de quitter l’Atlético Madrid, Manchester United aurait fait, d’après The Sun, une promesse à « Grizou » : avoir le même salaire que « Pogboom », soit environ 260 000 euros par semaine. Les discussions avec les représentants du joueur se seraient déroulées cette semaine.

Madrid conseillé de recruter Dybala

Si le Real Madrid ne peut pas recruter en janvier, le club prépare tranquillement son marché estival. D’après les informations du quotidien Marca, Arigo Sacchi aurait conseillé à Florentino Pérez de recruter en priorité le Turinois Paulo Dybala (23 ans). Sacchi, l’ancien magicien du football italien et grand connaisseur de la Serie A, aurait donc appelé en personne le président du Real Madrid pour lui donner son avis sur la pépite argentine. L’ancien coach du Milan AC considère même Dybala comme le « nouveau Messi ». Le joueur a refusé une offre du Barça l’été dernier.

La Juventus boucle une 2e recrue !

Selon le quotidien Tuttosport, la Juventus Turin aurait conclu un accord pour l’arrivée de Riccardo Orsolini (19 ans). Il est attaquant, il évolue en Serie B avec Ascoli et il est considéré comme un grand espoir en Italie. Après Tomas Rincon cette semaine, ce serait déjà la deuxième recrue du club de la Vieille Dame sur ce mercato hivernal. Après la signature de son contrat à la Juve, le jeune attaquant devrait tout de même terminer la saison à Ascoli, sous la forme d’un prêt, avant de poser définitivement ses valises chez les Bianconeri l’été prochain. Le transfert est estimé à quatre millions d’euros.