Emery assume l’écart de conduite des Gunners

En Angleterre, Unai Emery a réagi sur le scandale qui éclabousse le club d’Arsenal et a pris la défense de ses joueurs. Hier, le Sun révélait l’existence d’une soirée nocturne entre les Gunners. Une bonne partie de l’équipe était présente dont notamment Özil, Aubameyang, Lacazette ou encore Guendouzi. Mais ce qui a surtout fait réagir en Angleterre, c’est une vidéo montrant certains joueurs inhaler du protoxyde d’azote, un gaz hilarant qui peut avoir des effets très dangereux sur la santé. Après s’être entretenu avec ses joueurs, Unai Emery a choisi d’assumer la responsabilité directe du mauvais comportement de ses hommes, comme le rapporte aujourd’hui le Daily Express.

« Nous aurons la fête en paix »

Du côté de l’Espagne, on est impatient d’accueillir la finale de la Copa Libertadores qui aura lieu demain soir. Il faut dire que l’affiche est belle, un match retour de Super Clásico, qui a été délocalisé au Santiago Bernabeu à Madrid, après les échauffourées qui ont eu lieu au match aller. Cette fois, « nous aurons la fête en paix », rassure Marca ! Le journal As, fait également sa une sur ce choc inédit en Espagne, et titre « Argentine avec comme capitale Madrid ».

Le mercato du PSG fait déjà les gros titres

En France, alors que la une de L’Équipe a déjà fait réagir le Paris-Saint-Germain, Le Parisien parle aussi du mercato du PSG. Le quotidien confirme que le club veut bel et bien s’offrir Frenkie de Jong. Mais pas à n’importe quel prix... En effet, la direction du club ne souhaiterait pas débourser 75M€ pour la pépite de l’Ajax Amsterdam. Le club parisien connait un vrai problème, puisque le constat est le même concernant les plans B du club pour le recrutement d’un milieu de terrain, comme celui de Tanguy Ndombele dont la côte ne cesse de grimper.